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離婚4年 賈乃亮、李小璐同時為10歲女兒慶生

娛樂新聞組／綜合報導
賈乃亮把女兒緊緊地抱在懷裡，盡顯父女情深。（取材自微博）
賈乃亮把女兒緊緊地抱在懷裡，盡顯父女情深。（取材自微博）

男星賈乃亮和女星李小璐2012年結婚，育有一女甜馨；兩人雖於2019年結束7年婚姻，互動仍是外界焦點。日前甜馨迎接10周生日，賈乃亮和李小璐分別在社交帳號中發文送祝福。

新浪娛樂報導，賈乃亮發文為女兒慶生寫道：「祝天天拿捏我的大寶貝生日快樂。」一句話就可以看出他雖然和李小璐已經離婚，但和女兒每天都保持著密切聯繫。　　

附圖中，甜馨身穿紅色禮服，親密地摟著爸爸的脖子，賈乃亮則是把女兒緊緊地抱在懷裡，盡顯父女情深，從甜馨的表情也不難看出父女感情極佳。　　

李小璐也分享了一組甜馨的寫真美照，配文：「不知不覺已經為妳送了十個祝福，從咿咿呀呀學說話到現在可以談心、關心彼此。這段奇妙的旅程謝謝有妳陪伴，願嬌豔的鮮花為妳開放，溫暖的陽光照亮妳的心，媽媽會一路陪妳斬斷荊棘，享受著人生的酸甜苦辣。」字裡行間飽含著無限寵愛和期待。

寫真照中，李小璐和甜馨身穿粉色系禮服相擁合影，母女倆妝容精緻，粉紅色調如夢如幻，彷彿仙女下凡。每年甜馨生日，李小璐都為她拍攝一系列精美寫真，記錄成長過程。不少網友認為，甜馨長得像爸爸也像媽媽，從五官來說，長得更像賈乃亮。

李小璐

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