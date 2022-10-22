鄭裕玲告別44年東家TVB 疑將離開電視圈

鄭裕玲被視為TVB標誌性人物。（取材自臉書）

效力香港 無線（TVB）達44年的女星鄭裕玲，日前傳出約滿後不再續約，是否就此告別電視圈，格外引發網友關注。

港媒報導，上月剛滿65歲的鄭裕玲與TVB約滿後決定不續約。她被視為TVB標誌性人物，從早年當家花旦，到轉型為金牌主持人，獲得金馬影后肯定。鄭裕玲日前在主持的電台節目「口水多過浪花」承認決定不再續約，已恢復自由身；她提到，三年疫情 時間對眾人的心態產生影響，並澄清和TVB並無不和，並說未來如果TVB有合適的新節目，也願意再合作。

鄭裕玲強調不會再簽長約：「因為好多事沒試過，所以不排除一切可能性。」

鄭裕玲進入演藝圈時，外貌並不出眾，但她懂得把握機會，成為無線五大花旦之一，與周潤發 合作電視劇「網中人」更成為代表作之一，之後接連奪下金馬獎、金像獎最佳女主角，成為雙料影后。不過她在事業顛峰之際，選擇淡出螢光幕，重返演藝圈便轉往主持界發展，穩健台風加上口齒伶俐，獲封「金牌司儀」。

相較於順遂的演藝事業，鄭裕玲的情路坎坷，曾和演員甘國亮相戀十年，未料分手後互揭瘡疤。接著她與小7歲的歌手呂方相戀，當時傳出強勢要求男方退居幕後讓她包養，但交往期間呂方不時鬧出緋聞，讓她決定狠斬16年戀情；沒想到呂方事後向媒體表示「16年感情根本在坐牢」，令她心灰意冷，單身至今。不過，外傳身價破億的她，獨自住在淺水灣曼克頓大廈豪宅，生活相當愜意。