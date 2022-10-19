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觀影說劇／姚晨女兒超叛逆 跳樓逼母賣凶宅

記者楊起鳳╱綜合報導
飾演母女的莊達菲(左)和姚晨，在劇中的相處非常戲劇化。(圖：愛奇藝國際站提供)
飾演母女的莊達菲(左)和姚晨，在劇中的相處非常戲劇化。(圖：愛奇藝國際站提供)

愛奇藝新劇「搖滾狂花」由女星姚晨主演，她化身搖滾帥媽，因前夫過世，回頭撫養19歲女兒，兩人一個性瘋狂、一個叛逆，雖是母女關係，卻摩擦不斷，每次溝通都不歡而散，像極現代家庭縮影是全劇最大看點。

然而有劇迷說，劇中姚晨與女兒相處過於戲劇化，例如面對叛逆期的女兒，一言不合就被推進水，甚至女兒為了不想母親賣房，竟使出激烈跳樓手段，直指要讓母親賣凶宅。

姚晨在「搖滾狂花」飾演當紅搖滾樂隊主唱，卻遭逢感情、家庭分崩離析，她與女兒相處如冰，原以為女兒會思思念念巨星媽媽，卻被女兒直喊：「12年不回來，你現在滾回來做什麼？」姚晨回：「你這屬於虐待親媽！我跟你有多帶仇？」女兒則怒喊：「很大仇，深仇大恨！」下一秒就把姚晨給推進了河裡，母女相處相當戲劇化。

另一場，姚晨在劇中為了重振樂隊想賣房，卻被女兒撕爛合約，但沒多久女兒又答應賣房，暖心對姚晨喊：「不想賣房是因為這裡有我和你的回憶。」讓姚晨感動，沒想到女兒卻秒變臉：「我要讓你賣的房子是凶宅！」隨即作勢從窗戶跳了出去。

其實戲外姚晨與飾演女兒的莊達菲感情好，日前姚晨生日，莊達菲發微博：「大事情，祝我媽媽生日快樂，永遠少女，少罵我、少發火、多談吉他多唱歌。」她還標記姚晨，笑喊要珍惜照片裡兩人合照的美好時刻，指戲中的她們可不會這麼和諧相處。

姚晨則在微博回應：「莊女士，請你多拍戲，少氣我；少花錢，多想我。」可見情誼。

姚晨在「搖滾狂花」飾演當紅搖滾樂隊主唱。(圖：愛奇藝國際站提供)
姚晨在「搖滾狂花」飾演當紅搖滾樂隊主唱。(圖：愛奇藝國際站提供)

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