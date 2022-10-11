楊冪新劇被許凱壓胸到變形 網友竟反勸：當媽要收歛

許凱(左)與楊冪在新戲「愛的二八定律」中有許多親密互動。（取材自微博）

男星張翰自導自演電視劇「東八區的先生們」，卻被觀眾質疑不斷伸出鹹豬手，不只他形象大跌，該劇也突然下架。最近，楊冪 和許凱主演新劇「愛的二八定律」中，一幕許凱埋胸環抱楊冪，女方胸部更被壓到變形；沒想到有網友竟責怪楊冪，認為她已經當媽，拍戲最好「收歛」一點。

香港 01報導，楊冪新劇「愛的二八定律」搭檔許凱，兩人飾演假結婚的夫妻。官方日前釋出預告片，網路上也有不少路透照，只見其中一張楊冪抱著許凱安慰，許凱則回攬，手臂用力抱著女方的腰臀位置，並伏在女方胸部，甚至壓到變形。

許凱（右）抱緊楊冪並趴在她胸前的這一幕，引發網友熱議。（視頻截圖）

部分網友質疑這一幕有吃豆腐的嫌疑，卻有部分人力挺許凱，認為楊冪年長許凱9歲，使這幕充滿違和感，還說楊冪已經是有小孩的媽媽，這些戲還是要少拍為妙，相當離譜。

另外，有網友發現「愛的二八定律」許多宣傳影片中，出品方一欄已經不見「嘉行傳媒」，而此前預告片的出品方中仍有嘉行傳媒，再度引發網友猜測楊冪已離開嘉行傳媒。

此前，網傳楊冪將離開嘉行傳媒。楊冪作為公司的領頭羊，常年駐紮在劇組，並憑藉極強的業務能力和商業價值成功幫助嘉行翻身；而且這些年一直在幫公司帶新人，一手捧紅了迪麗熱巴 、張彬彬、祝緒丹等人。