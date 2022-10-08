我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒揭烏軍的Starlink在反推俄軍時中斷 馬斯克回應了

影／俄亥俄州高中足球賽爆槍響 全場逃命 至少3人中槍

任嘉倫「請君」大婚日捨身救妻 李沁雪夜尋夫虐哭觀眾

記者楊起鳳／綜合報導
任嘉倫是中國頂流小生。（圖：愛奇藝國際站提供）
任嘉倫是中國頂流小生。（圖：愛奇藝國際站提供）

奇幻愛情劇「請君」日前晚間正式收官，男星任嘉倫飾演的將軍「陸炎」與李沁飾演的女山寨主「于登登」兩情相悅；不同於第一次被迫披紅袍結婚，這回任嘉倫在滿天星斗、流星畫過之時向李沁求婚，讓所有劇迷看哭。

在最後一集內容中，任嘉倫深情求婚：「登登，從今往後我陸炎願意為夫、為君伴妳左右，妳願意嫁給我嗎？」李沁則眼眶含淚點頭答應，兩人再辦一次婚宴。但事實上，男方早就決定犧牲自己拯救愛妻，因此在大婚之夜消失，讓李沁發瘋似地在雪夜中尋找夫君，哭到撕心裂肺痛喊：「不要再躲了好不好！」讓所有劇迷看哭，微博上一片「哭牆」直呼，「虐戀太戳心了」、「看得好心疼」、「這結局真的太好哭了」！

而「請君」播畢後，愛奇藝接檔戲劇是沈月主演的「我的反派男友」，講述體育系少女南星（沈月飾演），所寫的武俠網路小說反派人物蕭無敵（陳哲遠飾演）意外穿越到她的世界，展開一段刻苦銘心的愛情。

「我的反派男友」有少女戀愛氛圍。 （圖：愛奇藝國際站提供）
「我的反派男友」有少女戀愛氛圍。 （圖：愛奇藝國際站提供）

兩人首次搭檔在網路上爆好評，網友直讚兩人演技都在線，可哭可甜，搞笑又自然。他們日前接受愛奇藝專訪，被問到演技上有沒有互相給予幫助，沈月回憶說，剛開拍一點都不熟，要拍攝一場沈月恐慌障礙發作的火災戲，「那時候是我第一次拍這種戲，也不知道怎麼演，但他就站在旁邊等我，陪著我，我還挺感動的」。陳哲遠回想起這幕則大讚：「我當時站在旁邊是因為真的覺得妳演得好！」原來是在旁觀摩沈月的演技。

兩人經過拍攝後親密度大增，甚至現在還會互相吐槽。沈月先是比喻男方像「豬」，因為白白胖胖，讓陳哲遠插腰翻白眼，接著沈月還爆料對方愛照鏡子，到片場都必須帶著，陳哲遠立刻生氣反駁，「我沒這麼誇張，妳不要把我塑造成一個很自戀的人設！」沈月立刻對鏡頭改口，「他從來不照鏡子，鏡子都是我照的！」趕緊幫陳哲遠維護形象，兩人互動相當逗趣。

小說 微博

上一則

療傷50天 王瞳重開臉書思念艾成

下一則

律師變漫威演員 陳靜為亞裔發聲

延伸閱讀

日男星接近全裸演旱鴨子喊「好自在」 求助綾瀨遙

日男星接近全裸演旱鴨子喊「好自在」 求助綾瀨遙
「甜妹收割機」陳哲遠開撩沈月 霸總上身網嗨翻

「甜妹收割機」陳哲遠開撩沈月 霸總上身網嗨翻
西敏寺見證女王一生關鍵時刻 大婚、加冕和國葬都在這

西敏寺見證女王一生關鍵時刻 大婚、加冕和國葬都在這
李沁演好色女寨主 「請君」強娶任嘉倫

李沁演好色女寨主 「請君」強娶任嘉倫

熱門新聞

具俊曄(右)與大S再度相見抱緊到差點讓老婆骨折。圖／VOGUE提供

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

2022-09-30 08:57
具俊曄和大S婚後甜蜜蜜，不時上演公主抱。（取材自Instagram）

具俊曄寵大S 小S說溜嘴：到哪兒都公主抱

2022-09-29 02:19
大S(左)坦言20年不換電話號碼都是為了具俊曄。（圖：VOGUE提供）

大S公開「20年不換電話號碼」原因 具俊曄來電悲喜交加

2022-09-30 21:46
8歲金銘可愛模樣。（取材自微博）

8歲當瓊瑤女郎 「小婉君」42歲近照曝光網驚呆

2022-10-02 23:12
甄珍(左)、章立衡母子。圖／摘自臉書

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

2022-10-06 09:22
王心凌以金曲「愛你」在「乘風破浪」殺出重圍。（取材自Instagram）

接棒王心凌 「乘風破浪4」名單流出 華麗大咖網看呆

2022-10-03 23:17

超人氣

更多 >
馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」

馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」
已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺
這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜

這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜
鬣狗遭獅群圍攻 竟「掏肛」吃掉自己腸子 敵人看傻眼

鬣狗遭獅群圍攻 竟「掏肛」吃掉自己腸子 敵人看傻眼
拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年

拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年