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張翰還有待播劇 網友擔心朱一龍被拖累

記者杜沛學／綜合報導
朱一龍(左)和宋軼合作「夏夢狂詩曲」，如今演藝路都備受看好。（取材自微博）
朱一龍(左)和宋軼合作「夏夢狂詩曲」，如今演藝路都備受看好。（取材自微博）

中國男星張翰自編自製自演的「東八區的先生們」，引發對女主角伸鹹豬手、內容歧視女性等爭議，不僅在豆瓣網評分刷新低，最終慘遭下架。而網友發現，張翰還有一部自製自演的劇「夏夢狂詩曲」待播，演員陣容堅強，卻讓網友直喊：「希望不要審過」、「我怕又噁心到。」

「夏」劇早在2016年就拍攝，男演員找來近來火紅、但當年較無知名度的朱一龍演男二，另外還有與張翰合作「一起來看流星雨」打開知名度的朱梓驍，女主角則找來韓星高俊熙演出，另有因「贅婿」受矚目的女星宋軼演出女配角，台灣男星陳奕也有參演此劇。但就是因為女主角人選，受到中國廣電總局限韓令影響，「夏」劇遲遲無法播出，好不容易近期傳出要播出消息，男主角張翰卻臭名纏身，讓網友對此劇興趣缺缺。

朱一龍近來因「人生大事」受到討論，演藝路後勢看漲，卻在此時要播與張翰合作的戲，網友直呼：「這是唯一一部朱一龍參與主演，我卻希望被埋掉的戲」、「朱一龍沒有被他（張翰）汙染吧？」另外，張翰在「夏」劇中再度演出霸道總裁的角色，也讓網友覺得很膩；但也有人反向思考，想看看六年前的張翰會不會比較「不油」。

張翰(左)與韓星高俊熙主演「夏夢狂詩曲」。（取材自微博）
張翰(左)與韓星高俊熙主演「夏夢狂詩曲」。（取材自微博）
張翰(中)還有一部作品「夏夢狂詩曲」待播。（取材自微博）
張翰(中)還有一部作品「夏夢狂詩曲」待播。（取材自微博）

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