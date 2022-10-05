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官宣戀情？張穎穎曬照暗藏汪小菲 網酸：心機好重

娛樂新聞組╱綜合報導
張穎穎在抖音曬出新照，被發現一角照片中出現與汪小菲的合照。 (取材自微博)
張穎穎在抖音曬出新照，被發現一角照片中出現與汪小菲的合照。 (取材自微博)

女星大S前夫汪小菲多次被爆料與張穎穎的戀情，還常被狗仔拍到兩人一起外出的畫面，原先兩人都沒有正面回應，但近來張穎穎似乎對戀情越來越公開，先是大方秀出買給汪小菲的新iPhone，近來又被網友發現，曬照裡藏著與汪小菲的合照，疑似間接官宣戀情。

噓！星聞報導，張穎穎日前在抖音曝光近照，照片中她一身輕鬆打扮站在鏡頭前，一旁還有紫色系花束相襯，看起來相當優雅，背景則是張穎穎的照片，疑似是在張穎穎家中拍攝，該發文更放上「愛都愛了」背景音樂。

有眼尖網友則發現，照片中張穎穎一旁的花瓶角落，有一個相框，而相框內的照片正是先前媒體曝光的爬山圖。據悉，當時在媒體曝光的照片只有張蘭與汪小菲、張蘭與張穎穎的合照，張蘭後來還稱是與粉絲合照，與張穎穎合照是遭利用，更感嘆「我以前不懂什麼叫綠茶、心機婊，這回對方算是徹底給我上了一課」；而近日張穎穎曝光的相框照內容，疑似就是當時汪小菲與張穎穎在該地的合照。

照片一出，網友們紛紛議論「正常操作，故意放料」、「果然心機好重，女人誰不知道她這點心思」、「拿一朵花擋住臉，真心機」、「小三就是小三」、「嫁給明星前夫」、「沒點心機怎麼當小三呢，還把汪小菲拿捏死死的」、「大S真是，什麼都能忍住不說」。

照片在網路上流傳後，張穎穎已悄悄將該組照片撤下。

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