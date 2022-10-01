吳克群暖心為「披哥」隊友拉票 不怕名次大跌：值得冒險

吳克群第三次公演犧牲小我完成大我。（取材自微博）

男星吳克群憑節目「披荊斬棘的哥哥」第2季再度翻紅，第三次公演率領吳建豪、馬頔和楊長青（ICE ），對上實力堅強的陳小春 戰隊。聽聞戰友馬頔自覺投票 人氣低恐遭淘汰，在拉票環節時，吳克群暖心宣傳其他團員的優點，甚至請觀眾將票留給團中弟弟：「我真的希望我們的弟弟能夠留下 ，因為他們的才華值得被更多人看到！」

第三次公演，吳克群隊伍以歌劇形式的演出，四人以彷彿「夜訪吸血鬼」的造型在中世紀的古堡唱跳，並刻意將舞台焦點留給馬頔；在拉票環節，吳克群在台上表示：「上一公ICE唱了一首最動情的情歌，卻得了最後一名！他以為自己會走，但我覺得他真的唱的很好。吳建豪一輩子被叫偶像男神，但是你們知道嗎？他告訴我們他常常也會懷疑自己是不是還不夠好 。馬頔上一公就覺得自己人氣低，可能要走，可是他明明很有才華，值得被人看到。而我就別提了，沒有來參加『披荊斬棘』之前大家都說我過氣了、消失了，哪怕我從未停止做音樂。」

馬頔（左起）、吳建豪、吳克群和ICE第三次公演化身帥氣吸血鬼。（取材自微博）

吳克群誠懇希望觀眾可以把票投給馬頔與ICE，他與吳建豪會好好照顧自己。結果出爐，馬頔和ICE立刻衝到前面名次，而吳克群則下滑許多，但身為隊長再次保住所有隊員。

被問到為何敢做這麼危險的決定？吳克群說：「這不僅是一個非常棒的舞台，也是考驗團隊的實力和向心力。個人犧牲如果能成就團隊，這就值得冒險。即使不成功，我也對自己和弟弟們沒有辜負了，這才是我來參加『披荊斬棘』真正的意義。」