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張智霖「披哥」補辦婚禮 告白袁詠儀：無與倫比的美麗

噓！星聞 即時報導
張智霖與袁詠儀。(取材自微博)
張智霖與袁詠儀。(取材自微博)

港星張智霖與袁詠儀是演藝圈神仙眷侶，而張智霖最近參加「披荊斬棘的哥哥」第2季，在三公表演舞台上感動哭了！他和范世錡、張雲龍、Mike帶來蘇打綠的名曲「無與倫比的美麗」，4人以帥氣白西裝登台，深情唱出「你是我無與倫比的美麗」，沒想到唱到中段時，張智霖突然告白說道：「袁詠儀！你就是我心中無與倫比的美麗！」，而舞台走道另一段一亮燈，正是穿著婚紗的袁詠儀，讓全場嗨翻。

張智霖與袁詠儀當初結婚時並沒有特別辦儀式，也沒拍婚紗，夫妻早前曾在綜藝中補拍婚紗照，這次登台，張智霖則補給老婆一個讓人印象深刻又感人的婚禮。他在舞台表演告白前先說道：「我曾經說過，我希望60歲的時候，跟我太太補拍一張婚紗照，可是我想，為什麼我們還要等呢」，此時另一處觀看表演的信直呼「不會吧」，而張智霖接著說道：「今天我特別想給她一個提早十年的婚禮」，跟著大喊「袁詠儀！你就是我心中無與倫比的美麗！」，不僅台下上千觀眾嗨翻，一群看表演的哥哥們也相當激動。

張智霖與袁詠儀。(取材自微博)
張智霖與袁詠儀。(取材自微博)

而穿著婚紗拿著捧花登場的袁詠儀已眼眶泛淚，本是緩緩走向袁詠儀的張智霖更是突然向著老婆跑起來，碰面後哽咽對著老婆唱著「我知道你是世界上無與倫比的美麗！」，然後掏出像徵性的戒指為袁詠儀戴上，擁抱親親。網友看到曝光的畫面直呼「祝福你們永遠幸福快樂的，真的太感動了」、「反覆看好多遍了！太太太感動了」、「看個歌唱節目竟讓我看到哭」、「你們要幸福久久喔」、「爆哭啊」。

來源:披荊斬棘官方頻道

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