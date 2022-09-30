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觀影說劇／蒼蘭訣女星狂撒嬌 張彬彬寵溺登熱搜

記者杜沛學╱綜合報導
虞書欣(左)與張彬彬共演「兩個人的小森林」CP感滿點。(圖：LINE TV提供)
虞書欣(左)與張彬彬共演「兩個人的小森林」CP感滿點。(圖：LINE TV提供)

藝人張彬彬及虞書欣主演的「兩個人的小森林」，劇情一開始就撒糖不手軟，虞書欣不只無尾熊式撲倒張彬彬，兩人還在山中共度一夜互相餵食、共拍全家福，沒交往就開啟「假情侶生活」。

虞書欣演出古裝劇「蒼蘭訣」中「小蘭花」一角暴紅，「兩」劇中則飾演時尚美妝網紅「虞美人」，倒追由張彬彬所飾演的高冷天才植物學教授「莊羽」，譜出既搞笑又浪漫的愛情故事。

兩人在劇中有多場吻戲，不過幕後花絮中卻意外搞笑，像是虞書欣在親到一半時，「噗噗噗」地笑了出來，讓張彬彬直問：「你噗噗啥呢？」

虞書欣為了完美詮釋角色，自帶300套衣服進組，就連妝容都相當講究：「虞美人的設定就是在家素顏，在外絕美，但要怎樣讓觀眾覺得妝前妝後差別很大？就是我們素顏的時候，幾乎真的基本上就是全素，要不就是全部打白底，不然就是打黃底，連美瞳（隱形眼鏡）都是有換的。」

張彬彬首度和虞書欣合作，形容：「之前不認識她時，覺得她的反應都奇奇怪怪的，認識她之後，就想說為什麼妳可以把反應做得這麼的自然，例如經常看到她網上一些參加綜藝的視頻（影片）說：『可不可以給我？』那種撒嬌，哇！真的只有她可以。」更坦言只要跟虞書欣對戲，自己都想笑，憋得特別辛苦。

張彬彬戲外也特別寵溺虞書欣，像是花絮中有一幕張彬彬要將蘋果塞進虞書欣嘴巴裡，他還向劇組詢問：「沒有小一點的蘋果嗎？」就怕虞書欣咬著大蘋果嘴巴會不舒服，意外讓「張彬彬對虞書欣下意識的寵溺」關鍵字衝上熱搜。

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