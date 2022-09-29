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楊祐寧「罰罪」黑化 和黃景瑜鬥心機

記者楊起鳳／綜合報導
楊祐寧拍戲時和女兒分隔兩地。（圖：愛奇藝國際站提供）
楊祐寧拍戲時和女兒分隔兩地。（圖：愛奇藝國際站提供）

由黃景瑜、楊祐寧首度合作的刑偵劇「罰罪」日前開播，劇情講述黃景瑜飾演的青年刑警「常征」與楊祐寧飾演的黑幫家族趙氏四兒子「趙鵬超」相互交鋒的故事。黃景瑜與楊祐寧日前接受訪問分享幕後故事。

楊祐寧透露，一開始收到劇本就被性格多面的大反派角色給吸引，「但因為當時我很捨不得離開女兒，所以在心中產生很大的拉扯」，之後確認接演，在拍攝時也認為最挑戰之處，就是「生活上和女兒分離」，初為人父的愛女心切溢於言表。

黃景瑜演活幹練認真的青年刑警。（圖：愛奇藝國際站提供）
黃景瑜演活幹練認真的青年刑警。（圖：愛奇藝國際站提供）

黃景瑜這次在「罰罪」中以全素顏入鏡，演活幹練認真的青年刑警，他說，一開始導演還有建議他稍微化點妝、弄弄頭髮，但他看了自己素顏樣貌還行，也很貼近角色形象，「你說一個警察如果皮膚特好，每天頭髮都很立正的話，就沒那麼貼近現實了嘛，所以我覺得素顏挺好的，也省事省時間。」

另外，劇中他有換衣服的片段，被眼尖粉絲大讚身材好，他也自豪笑說：「那段我也看到了，真是身材不錯啊，看著真挺好的、挺結實的，感覺特能打！」他還分享自己體力很好，目前還沒碰過圈內好友中有體力能贏過他的，更透露：「我掰手腕特別厲害。」

黃景瑜和楊祐寧在劇中關係緊張對峙，楊祐寧還為了分化黃景瑜與林一霆飾演的女友，處心謀略趁虛而入。被問到兩人關係是「情敵」嗎？黃景瑜表示：「我一開始拍的時候沒有覺得我們是情敵，但我後來看劇的時候，覺得他倆有問題，他倆怎麼是那樣相處的，趙鵬超是喜歡她吧！」

楊祐寧則談到在「罰罪」首度與黃景瑜合作，印象最深是兩人處境反轉，原是律師與受刑人身分在對峙，後來轉變成受刑人與警察的對話，「我們之間有很多的拉扯與攻防，對於我來說，跟景瑜對戲是很過癮的一件事。」

警察 導演

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