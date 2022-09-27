張杰緊擁謝娜…結婚11年妻曬照喊「這就是愛」

張杰(左)與謝娜結婚11年，是演藝圈的恩愛夫妻。(取材自微博)

活躍於主持界的女星謝娜，近日參與舞台劇 演出，歌手老公張杰在首演當天特地前往後台替她加油，近日適逢兩人結婚11周年，謝娜曬出當時兩人緊緊相擁照片，感性寫道「這，就是愛」。

綜合媒體報導，謝娜與張杰是演藝圈中的恩愛夫妻，日前迎來結婚11周年紀念日，她透過微博 翻出舞台劇「十三角關係」首演當天，老公特地前往替她打氣的照片，甜蜜寫道：「用這次首演前你為我加油的擁抱，紀念我們結婚11周年啦！這，就是愛。」

畫面中，只見張杰戴著帽子口罩 低調現身後台，雙手緊緊擁抱謝娜，期間還伸手撫摸愛妻的頭，「摸頭殺」寵妻動作閃翻眾人，他事後也轉發老婆發文感性寫道：「一直都陪著你。」

除了擁抱圖讓網友們直呼「虐狗」外，從謝娜的文案中也能看出兩人結婚11年仍然恩愛如初。

報導稱，謝娜婚後育有一對雙胞胎女兒跳跳、俏俏，曾透露雙胞胎出生時分別是5斤6兩（2800克）、5斤7兩（2850克），很巧的是三女兒出生時為5斤8兩（2900克），彷彿命中注定就是要連在一起。

此外，「小咘芽」這個暱稱也是跳跳替妹妹取的，可愛的三姊妹替張杰、謝娜夫妻帶來滿滿幸福。