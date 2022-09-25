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15年豪門婚變？黃聖依PO藏頭詩「各自安好」

娛樂新聞組╱綜合報導
黃聖依(圖)和楊子15年婚姻盛傳婚變。(取材自微博)
黃聖依(圖)和楊子15年婚姻盛傳婚變。(取材自微博)

女星黃聖依因主演周星馳「功夫」走紅，2007年嫁給影視業總裁楊子，原本感情甜蜜，近期驚傳婚變，被網友挖出雙方七夕當天的發文，各自的文章似乎有藏頭詩「各自安好」和「相見不如懷念」，疑似暗示15年豪門婚變，引起軒然大波，突然登上微博熱搜話題。

黃聖依七夕當天曾PO文標註老公楊子，「歲月打磨著青春，月老撮合著姻緣，如果傾訴著遺憾，歌聲吟唱著曾經，各異生活炫五彩，自古英雄出少年，安之若素少女心，好運前程話古今。七夕快樂，新開始、新啟程！」

同一時間，楊子也標註回老婆黃聖依，並感性寫下「相識 相知 相戀 相守，見面 見心 見情 見性，不急 不躁 不喜 不悲，如詩 如畫 如風 如影，懷玉 懷春 懷柔 懷戀，念你 念我 念景 念情。七夕快樂，新開始、新旅程！」

原本以為是隔空傳情，但因為在一個多月後，有網友指出兩則貼文似乎有藏頭詩，黃聖依是「歲月如歌各自安好」，楊子則是「相見不如懷念」，加上最後的「新開始、新旅程」，而且都是個人照，而非恩愛合照，再加上已有一段時日沒有合體出席活動，讓網友無比訝異。

但也有網友表示，兩人在七夕後仍有合體開直播，而黃聖依最近有貼出和婆婆的「情侶裝」合照，質疑這僅是在炒新聞。

黃聖依、楊子15年婚姻先後生下2個兒子，黃聖依為了楊子冤背小三罵名8年仍無怨無悔。不少人好奇為何一個多月前的動態到現在才被網友發現玄機？有網友便笑稱，恐怕是因為一直沒有人破解兩人的小心思，他們乾脆直接買水軍，把疑似婚變的話題公諸於世。但詳細狀況為何，目前雙方仍未出面回應。

黃聖依和楊子(圖)15年婚姻盛傳婚變。(取材自微博)
黃聖依和楊子(圖)15年婚姻盛傳婚變。(取材自微博)

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