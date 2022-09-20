曾發誓不背叛伊能靜 秦昊牽手女子被拍 網虧：算命？

伊能靜、秦昊夫妻常曬恩愛，近日被爆料有第三者介入。（取材自微博）

女星伊能靜2015年與小10歲男星秦昊再婚，並在隔年以47歲「高齡」生下愛女「小米 粒」；夫妻倆婚後不僅恩愛如初，秦昊的演藝事業更是大漲，伊能靜可謂「旺夫運」極佳。不過，近日秦昊被拍到在一場飯局中，與一名女子聊天、親暱握手，隨後伊能靜到場，並與該女碰杯，顯見3人熟識。網友對此仍議論紛紛，還對照8年前秦昊過去曾發過的誓言「有小三我就自己殺了自己」，引發網友熱議。

秦昊與朋友現身餐廳相聚。起初伊能靜還沒到，秦昊旁邊坐著一名女子，聊著聊著，秦昊與女子在餐桌上牽手，聊得十分開心，好一陣子才鬆開。沒過多久，伊能靜也抵達用餐，期間，伊能靜還與該女子碰杯，看來彼此是認識的朋友。飯後，伊能靜和秦昊摟著對方返回酒店。

夫妻倆雖有年齡差距，不過伊能靜凍齡有方，身材、容貌仍如少女，秦昊當年曾公開承認老婆是自己童年的偶像，自認一生中做最對的事就是當演員，才得以認識伊能靜、抱得佳人歸。求婚時，秦昊更在好友見證下發誓：「我絕對不會有小三，有小三我就自己殺了自己」，足見愛意濃厚。

對於秦昊被拍與女牽手照，網友分析：「應該是握手」，還有人指：「會不會是在算命？」更認為從照片看「像在安慰」，直呼：「又不是小學生，碰手就當在一起。」