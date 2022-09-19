劉德華新片造型超像「天若有情」 被拍成五五身網笑翻

劉德華（右二）在哈爾濱拍攝「莫斯科行動」，被路人拍成五五分身材。（取材自微博）

香港 天王劉德華跟名導邱禮濤這個組合，繼「拆彈專家」系列、「掃毒2天地對決」後，早前宣布開拍新作「莫斯科行動」（Operation Moscow），連月來在中國取景，近日正在哈爾濱趕工的製組，開工前就被當地路人拍到，戲中造型意外曝光，但更引起網友關注的是，劉德華竟硬生生被拍成「哈比人」。

香港01報導，「莫斯科行動」早在8月開鏡，但當時主角劉德華正在香港忙於拍攝「潛行」，未能出席開鏡儀式。等香港劇組殺青後，劉德華便趕往中國內地會合劇組，電影 還包括張涵予、黃軒、文詠珊等演技精湛的演員。

「莫斯科行動」的故事改編自1993年中俄列車大劫案，劇組努力重現具時代的造型。從路人拍下的相片可見，劉德華穿著一件皮衣、一條直筒牛仔褲，盡現90年代的氣息，如果換上牛仔外套，就更像當年劉德華在「天若有情」的扮相。而劉德華沿途也非常親民，不時向民眾揮手打招呼。

不過引發熱議的是，當天有人把劉德華拍成五五身，與身邊的工作人員形成鮮明對比，路人紛紛留言：「這個角度把華仔拍得太矮了」「是故意的嗎？」「網友偷拍的技術真是絕了。」

「莫斯科行動」改編中俄列車大劫案，當時中國警方組成特別行動小組，赴俄緝兇，由於當時俄羅斯 尚未和中國建立警務協作機制，行動只能秘密執行。案件最終都成為中俄兩國首次開展警務合作，兩國也由此建立起引渡機制。