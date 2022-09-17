再傳睡W姓小鮮肉「比吳磊還火」 陳喬恩怒斥啼笑皆非

陳喬恩(後)與老公Alan沉浸在新婚幸福中。（取材自Instagram）

台灣女星陳喬恩今年3月宣布與馬來西亞富二代曾偉昌（Alan）登記結婚，現正沉浸在新婚幸福中，不料卻被「中國第一狗仔」卓偉在節目上爆料「陳喬恩睡過一個W姓的小鮮肉」，近來因「星漢燦爛·月升滄海」爆紅的吳磊被點名，但節目上稱該男星「比吳磊還要火、還要頂流的一位」、「也是W姓，比吳磊還要火。」

吳磊無端捲入與陳喬恩的流言中。（取材自微博）

陳喬恩對狗仔的爆料，也透過工作室怒發聲明，「近日，我工作室與陳喬恩女士突然得知過往從未完全平息過的無稽謠言『被闢謠了』，本以為所謂的『權威闢謠』比我工作室甚至陳喬恩女士本人的一百次一萬次闢謠和聲明都奏效，但不曾想一波未平，新的子虛烏有的，讓人啼笑皆非的造謠又接踵而來。」

聲明中繼續表示：「這些年來，陳喬恩女士一直承受著四面八方的造謠與非議，我工作室再次一併做出回應，不僅不存在任何的『W姓男藝人』，也從未存在過任何其他姓氏男藝人。在公信力被無限制消耗的今天，我們究竟要如何去證明一件從未存在過的事？」

聲明最後指出：「但我們仍然希望在龐雜紛繁的社交媒體時代，能有更多理性的朋友不替謠言推波助瀾，也希望能有更多的朋友願意理智的面對流言、相信真相。哪怕要等待多年，但謠言終有不攻自破的一天。最後，感謝大家對喬恩的關注與喜愛。」

陳喬恩與吳磊的緋聞 在多年前就已傳出，兩人也曾合作過，傳聞稱吳磊15歲時，曾被陳喬恩邀到房間「看劇本」，甚至爆出兩人「睡過」，陳喬恩曾怒斥：「只有智障才會相信。」吳磊方面也曾發聲明駁斥傳聞。