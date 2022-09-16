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梁朝偉「花樣年華」苦吞26碗雲吞麵 差點拍不下去

記者陳建嘉／綜合報導
張曼玉(左)、梁朝偉合作的「花樣年華」是愛情電影經典。（圖：CATCHPLAY提供）
張曼玉(左)、梁朝偉合作的「花樣年華」是愛情電影經典。（圖：CATCHPLAY提供）

王家衛執導的電影「花樣年華」是華人影視中的經典，當中影后張曼玉在身穿典雅旗袍、拎著舊式保溫壺，穿梭窄暗樓梯間與梁朝偉擦身而過。場景在王家衛導演詩意的鏡頭下，結合御用電影配樂師梅林茂為光影注入靈魂，使這一幕成為影史經典畫面，也讓保溫壺中的雲吞麵成為代表「花樣年華」的經典食物之一。

不過梁朝偉曾經透露，拍攝片中夜晚小麵攤的戲，竟然吃雲吞麵吃到「拍不下去」。梁朝偉坦言：「當時總共吃了26碗，我跟導演說沒辦法再吃了，光聞到味道就沒辦法，問導演能不能別再吃了，導演只回我拍完這場再說吧！」最後梁朝偉一共歷經25次NG、吃了26碗雲吞麵，才成功讓王家衛導演滿意喊卡。

「花樣年華」故事描述梁朝偉飾演的報館編輯「周慕雲」，與妻子搬進了一棟群居大廈，邂逅了同樣跟著丈夫剛搬進來、由張曼玉飾演的「蘇麗珍」。某天，在雙方發現自己的配偶有婚外情後，受傷的兩個靈魂開始接近彼此、互相愛慕，身陷在情感的漩渦之中。

「花樣年華」4K修復版近日將在台上映，而片中這碗經典雲吞麵，即將在9月20、21日，在奢華晚宴中獨家復刻供應。影迷除了能夠享用電影復刻美食，亦能體驗絲綢旗袍與專人打造復古髮型，以蘇麗珍與周慕雲的經典造型，沉浸式進入電影情境，重回1960香港的絕代風華。

導演 梁朝偉 電影

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