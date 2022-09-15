我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供應鏈大混亂？Q&A看懂鐵路大罷工原因與衝擊

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

范冰冰男友被起底 戀情3個月見光死

娛樂新聞組╱綜合報導
范冰冰不久前曾拍到被帶著一名男子出席家庭聚會，但媒體猜測兩人已分手。(取材自微博)
范冰冰不久前曾拍到被帶著一名男子出席家庭聚會，但媒體猜測兩人已分手。(取材自微博)

中國女星范冰冰和男星李晨分手後，感情狀態一直備受關注，今年6月有媒體爆料，范冰冰感情似乎有了新進展，她被拍到帶著一名男子出席家庭聚會，男子身分也被起底，沒想到戀情曝光後，媒體就再也沒有拍到兩人同框的畫面，被猜測可能已經結束三個月的短命戀。

香港01報導，范冰冰和李晨先前交往多年，外界一直看好他們能夠修成正果，也屢屢傳出結婚的消息，沒想到范冰冰經歷逃稅風波後，2019年6月兩人宣布和平分手，讓粉絲們都感到相當可惜。

與李晨分手後，范冰冰今年6月被拍到帶一名男子出席家庭聚會，男方更為了討好范媽媽，主動幫忙拿東西，聚會結束後，范冰冰與男友兩人當街擁抱親手，看起來就是熱戀中的小情侶，相當甜蜜。

據報導，男友背景隨即被網友起底，八卦博主爆料，范冰冰男友在部隊當過18年兵，當兵期間都在武裝戰線工作，之後轉型在金融集團擔任副總裁，傳出身價不凡，也是該金融集團公司最年輕的主管。

不過就在中秋節時，范冰冰在微博放上一組獨照寫道：「中秋節快樂！都回家看看家裡人！」有網友看出范冰冰那句「都回家看看家裡人！」暗示目前感情狀態已恢復單身，所以才獨自回家過節。

另外，有網友曬出西班牙的教科書，發現竟然出現了范冰冰的身影，當中稱讚范冰冰是中國片酬最高的演員，是中國相當出名的女藝人，能夠代表中國美。看來范冰冰真的是享譽國際，范冰冰的粉絲們也是超級開心，表示范冰冰是真正的國際化演員。

范冰冰 八卦 香港

上一則

李奧納多打破25歲原則？ 狂追27歲媽媽級名模

延伸閱讀

爾灣市定中秋日 提倡亞裔傳統

爾灣市定中秋日 提倡亞裔傳統
中秋節記趣

中秋節記趣
李易峰嫖娼和吳亦凡湊「醜聞兄弟」 和潤娥緋聞被起底

李易峰嫖娼和吳亦凡湊「醜聞兄弟」 和潤娥緋聞被起底
范冰冰胸前大開 渾圓半球藏不住

范冰冰胸前大開 渾圓半球藏不住

熱門新聞

劉德華與好友杜汶澤決裂。（取材自微博）

曾邀他當伴郎 杜汶澤揭與劉德華「結仇內幕」

2022-09-12 02:26
網友爆料李易峰在海口拍戲時，嫖妓玩選妃遊戲，更貼出他在挑選觀賞成人動畫的照片。(取材自微博)

李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年

2022-09-11 22:08
李易峰。 圖／摘自微博

粉絲千萬、不缺女人…男星為何要嫖娼？「合常理」

2022-09-13 19:00
楊丞琳遭導演汪怡昕爆料私下惡行，經紀人回應了。（取材自Instagram）

名導揭楊丞琳私下惡行 「糟蹋人的事也沒少幹」

2022-09-08 18:28
何超雲近日爆出結婚喜訊。(取材自Instagram)

富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員

2022-09-13 07:07
楊丞琳於社群發影片慶祝「曖昧」17周年。(取材自Instagram)

楊丞琳「吃海鮮奢侈」被罵翻 唱「曖昧」洗白秀初心

2022-09-09 07:43

超人氣

更多 >
消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品

消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品
每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高
休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕
飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺
巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜