范冰冰男友被起底 戀情3個月見光死

范冰冰不久前曾拍到被帶著一名男子出席家庭聚會，但媒體猜測兩人已分手。(取材自微博)

中國女星范冰冰 和男星李晨分手後，感情狀態一直備受關注，今年6月有媒體爆料，范冰冰感情似乎有了新進展，她被拍到帶著一名男子出席家庭聚會，男子身分也被起底，沒想到戀情曝光後，媒體就再也沒有拍到兩人同框的畫面，被猜測可能已經結束三個月的短命戀。

香港 01報導，范冰冰和李晨先前交往多年，外界一直看好他們能夠修成正果，也屢屢傳出結婚的消息，沒想到范冰冰經歷逃稅風波後，2019年6月兩人宣布和平分手，讓粉絲們都感到相當可惜。

與李晨分手後，范冰冰今年6月被拍到帶一名男子出席家庭聚會，男方更為了討好范媽媽，主動幫忙拿東西，聚會結束後，范冰冰與男友兩人當街擁抱親手，看起來就是熱戀中的小情侶，相當甜蜜。

據報導，男友背景隨即被網友起底，八卦 博主爆料，范冰冰男友在部隊當過18年兵，當兵期間都在武裝戰線工作，之後轉型在金融集團擔任副總裁，傳出身價不凡，也是該金融集團公司最年輕的主管。

不過就在中秋節時，范冰冰在微博放上一組獨照寫道：「中秋節快樂！都回家看看家裡人！」有網友看出范冰冰那句「都回家看看家裡人！」暗示目前感情狀態已恢復單身，所以才獨自回家過節。

另外，有網友曬出西班牙的教科書，發現竟然出現了范冰冰的身影，當中稱讚范冰冰是中國片酬最高的演員，是中國相當出名的女藝人，能夠代表中國美。看來范冰冰真的是享譽國際，范冰冰的粉絲們也是超級開心，表示范冰冰是真正的國際化演員。