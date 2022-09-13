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6年前受訪被挖 李易峰自誇「最寶貝貞操」遭打臉

娛樂新聞組╱綜合報導
李易峰受訪時曾說過「最寶貝的東西是貞操」，如今看來格外諷刺。(取材自微博)
李易峰受訪時曾說過「最寶貝的東西是貞操」，如今看來格外諷刺。(取材自微博)

人氣男星李易峰被警方公開通報多次嫖妓，多年來建立的優質形象一夕崩毀，過往言論也被翻出檢視。有網友發現，他2016年接受雜誌採訪時曾開玩笑說「最寶貝的東西是貞操」，對照如今處境，顯得格外諷刺。

綜合媒體報導，李易峰任該雜誌2016年9月號的封面人物，當時受訪被問到「穿什麼衣服會讓你不舒服」，他回答「不穿衣服會讓我不舒服」；「你最寶貝的東西是什麼」，他則答是「貞操」。

如今李易峰因多次嫖妓被捕，網友紛紛吐槽「話說得沒錯，說的人錯了」、「他寶貝的是女孩子的貞操」、「因為沒有了所以珍貴吧」，前後對照顯得格外諷刺。

此外，李易峰嫖娼被逮後，網上瘋傳一段2分多鐘、2男1女的性愛影片，雖然沒有露臉，但網友從腿上的痣、手、聲音的特徵來比對，認為就是李易峰，有網友覺得「開房的環境看起來好差，還是三個人，這麼不捨得花錢嗎」。

另一名接待過他的女技師網友透露，李易峰有一套選妃流程，甚至還有一個專屬於他的房間，每次都會安排四、五個女生進入，女生們一進去就要排排站自我介紹，若不滿意就會一直換，直到他看順眼。一名酒店妹更爆料，李易峰與她發生關係後，還想找另一個女的玩，但後來體力撐不住才不了了之，笑稱：「他看起來透支得挺厲害的。」

李易峰

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