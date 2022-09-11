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趙露思、吳磊「星漢燦爛」早產被大砍10集 完整版有望上架

娛樂新聞組╱綜合報導
「星漢燦爛・月升滄海」傳出將重新剪輯後，釋出完整結局，「疑商CP」大婚有望重見天日。(取材自微博)
「星漢燦爛・月升滄海」傳出將重新剪輯後，釋出完整結局，「疑商CP」大婚有望重見天日。(取材自微博)

今年創下輝煌紀錄的熱播陸劇「星漢燦爛・月升滄海」，由趙露思、吳磊主演，兩人都憑藉此劇再創事業巔峰；不過當初由於其他作品發生問題，才臨時讓原本訂檔明年播出的「星漢燦爛・月升滄海」提前上架，導致倉促剪掉10集內容，日前陸網傳出導演對於成品不滿意，打算重新剪輯後釋出完整結局，因此劇迷們有望在導演版中看到心心念念的「疑商CP」大婚戲分。

ETtoday報導，「星漢燦爛・月升滄海」原本預計在2023年春節上架，不過接檔劉亦菲、陳曉「夢華錄」的另一部作品審查出問題，臨時決定讓剛剪完初版的「星漢燦爛・月升滄海」補上；但上檔相當倉促，騰訊甚至直接刪掉10集劇情，不少觀眾在看到後面時，都有發現故事情節完整度、鏡頭編排水準大幅下降，連兩人大婚的經典畫面也被砍掉，讓不少觀眾覺得非常遺憾。

傳出導演費振翔求好心切，有望剪輯後全劇重新上架，消息一出網友超開心，紛紛敲碗二刷，希望可以再看一次完整版，「真的嗎？太好了！我甚至願意花錢重看一次完整版。」「難怪我覺得內容很跳躍，原來被剪去不少內容，真的很希望可以看到完整版。」「這是我今年最愛的古裝劇，沒有其他。」「可以重新上架完整版真的太好了！不要浪費演員好演技。」「感謝導演的追求完美。」「期待重新上架。」

導演 劉亦菲

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