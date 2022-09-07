李嘉欣全家紅館同台 兒打趣：放心…爸媽不唱歌

李嘉欣一家三口首同台。(取材自Instagram)

有「最美港姐」之稱的李嘉欣，2011年創辦「JMJ Children's Charitable Foundation」，致力幫助基層和弱勢兒童，「JMJ」代表為許晉亨（Julian）、李嘉欣（Michele）與兒子許建彤(Jayden)。日前「JMJ」在紅館舉辦「A Million Dreams慈善音樂會」，李嘉欣跟老公與兒子上台致歡迎辭，11歲的許建彤面對數千名觀眾侃侃而談，幽默風趣。

綜合媒體報導，戴著細框眼鏡的許建彤看起來斯文，不愧是遺傳爸媽的好基因，他在面對台下數千名觀眾時也毫不怯場，甚至開玩笑問起台上的爸媽，「為什麼今晚我們會來紅磡體育館？你們是打算唱歌嗎」，立刻引來全場笑聲，接著他更表示，「大家可以放心，他們今晚不會唱歌」，風趣形象讓人印象深刻。

許建彤2018年5月在YouTube 創立個人頻道，並在一年前上傳首支遊戲實況影片，之後他陸續上傳多支遊戲影片和生活短片，並在影片中以流利英文向大家介紹遊戲，台風穩健，雖然目前頻道訂閱數僅1020人，但內容相當優秀，很是精采。