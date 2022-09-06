59歲李連杰回春陪女兒逛街 動態曝光定居歐洲

李連杰（右）和兩個女兒合照，笑容滿面。（取材自Instagram）

59歲武打巨星李連杰 近年多次傳出健康狀況不佳，更曾受甲狀腺機能亢進所擾，需服藥控制病情，也多次被拍到滿頭白髮照；再加上他最近潛心求佛，僅出席公益活動，極少公開現身。先前李連杰趁著工作空檔，與小女兒Jada到捷克遊玩，最近又陪Jada逛街，只見Jada穿著中空裝小露性感，美貌完全不輸女神媽利智。

Jada日前在Instagram更新動態，放上家人的合照與生活點滴，不只父親李連杰入鏡，姊姊Jane也現身，父女三人看起來非常溫馨。意外的是，李連杰看起來與兩個女兒身高差不多，而李連杰公開身高是168公分，足見以兩個女兒身材高䠷。

此外，Jada難得展現性感，穿著白色平口背心，搭配粉色長寬褲，曲線凹凸有致，好身材遺傳利智，讓網友紛紛讚嘆：「好漂亮」、「妳美得不可思議」、「李連杰的女兒們真美。」

李連杰（右）和女兒Jada逛街，Jada的身材極好。（取材自Instagram）

此外，根據李連杰女兒的貼文描述，李連杰一家似乎已定居歐洲，難怪這段時間李連杰和家人都在歐洲各地遊玩。

李連杰2013年罹患甲狀腺機能亢進，在治療過程中，由於服藥導致身體腫脹、發胖，偶爾被記者拍到時，外型衰老如80歲老翁，讓影迷心疼，但他在治療好後很快回到原本體態。