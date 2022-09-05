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楊丞琳「我是廣東人」引熱議 生日意外成中國「禁忌日」

娛樂新聞組／綜合報導
楊丞琳一句「我是廣東人」，引來網友熱議。（取材自微博）
楊丞琳一句「我是廣東人」，引來網友熱議。（取材自微博）

女星楊丞琳近來加入綜藝節目「聲聲如夏花」，更在中國首個以大學生為主的跳舞節目「沸騰校園」擔任導師，人氣如日中天。但最近中國論壇瘋轉一則影片，其中楊丞琳提到成長背景，直言「我在台北長大，『但是我是廣東人』」，一席話引發兩岸網友熱議；另有網友挖出她的生日是6月4號在中國是「禁忌日」，留言嘲諷。

「噓！星聞」報導，楊丞琳最近參加中國浙江省委宣傳部文化傳播節目「還有詩和遠方」，提及自己16歲就出道為家庭還債，還說到：「我在台北長大，『但是我是廣東人』…我來這節目也是想跟文化圈多交流，覺得可以提升很多，然後學到很多智慧，因為小時候書真的讀不多 ，真的太早就出來工作了！」

楊丞琳透露，父親是廣東人，雖然在台北出生、成長，但仍不時被提醒不能忘本，她更表示自己會說廣東話。過去楊丞琳曾與李克勤、王祖藍等港星同台，李克勤唱「紅日」時，突然把麥克風遞給她，她立刻用粵語接唱。

楊丞琳一句「我是廣東人」引來網友熱議，有人嘲諷：「報個出生地還要報祖上在哪」、「我有荷蘭血統，我是荷蘭人」、「我在台北長大，但是祖先是猴子。」也有人替她緩頰：「人家早就強調過自己爸爸是廣東人，她也學廣東話，而且他現在嫁過去，理應是中國媳婦沒錯呀。」

不過，也有網友拿她的生日出來酸說：「可是楊丞琳生日6/4，她敢高調嗎？」「6/4生日不能講，可以講農曆生日啊」。

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