吳尊兒女上海開學了 「頂尖名校」學費要60萬人民幣

吳尊分享送兒女上學的視頻。（取材自微博）

從汶萊到台灣發展的藝人吳尊，一家四口定居上海已經約半年，度過疫情封城 ，兒女NeiNei、Max終於要上學了，吳尊曝光送兒女坐校車上學的影片，其中被眼尖網友抓到就讀的學校，以及他們居住的社區，都是名校、豪宅，更被挖出姊弟倆一學期學費加起來將近60萬人民幣（約8.7萬美元），是上海公認頂尖國際學校之一。

開學日一早，吳尊就幫孩子們準備早餐，姊弟倆上校車前都直呼很緊張，Max坐上車後，仍不忘透過車窗向爸媽放送飛吻、依依不捨說再見。送走孩子們後，吳尊也吐露心聲，「他們第一次在中國上學，真的還有一點點的擔心，因為NeiNei和Max他們也有一點緊張，但是我覺得他們很勇敢，我覺得這會是一個非常棒的成長體驗。」

開學前吳尊(左)帶兒女到上海迪士尼玩。（取材自微博）

吳尊的影片中，曝光了孩子們的校服及校徽，就讀上海耀中國際學校，採雙語教學，且要申請就讀還有條件，吳尊兒女符合「外籍人員隨行子女」。此外，校車上也不小心曝光他們居住在上海「古北壹號」區，也是上海有名的豪宅區，非常受到富二代歡迎。

吳尊女兒NeiNei表示第一天上學有點緊張。（取材自微博）

而在開學前，吳尊也特地帶兒女到上海迪士尼 玩，表示要讓孩子們「開學前先玩個夠」。孩子開學，吳尊在大陸的工作則早已開工，有網友喊話想看他上「披巾斬棘的哥哥」，他則回覆：「我來做我比較厲害的事哈哈...運動和烹飪！兩個節目即將播出喔。」