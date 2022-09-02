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「月尊」王鶴棣有女友？「棣欣引力」粉心碎

娛樂新聞組╱綜合報導
王鶴棣因演出「月尊」收穫不少人氣，卻被爆出有交往六年的圈外女友。(取材自微博)
王鶴棣因演出「月尊」收穫不少人氣，卻被爆出有交往六年的圈外女友。(取材自微博)

在新版「流星花園」飾演道明寺打開知名度的王鶴棣，近日因「蒼蘭訣」中酷帥「月尊」東方青蒼一角受到關注，還跟女主角虞書欣組成「棣欣引力」CP。不過，稍早有網友爆料他其實有一個交往六年的圈外女友，戀情傳聞惹得CP粉心碎不已，王鶴棣工作室不得不出面闢謠；但9月才開始，就有媒體曝出一組之前拍到的王鶴棣與圈外女友約會視頻。

該媒體文章稱「好多網友最近不停詢問王鶴棣感情動向，8月不清楚，但3月底拍到的還是曾經的那個女友」，還稱視頻中的細節超甜。

視頻中，王鶴棣與女友的面容都被拍得非常清晰，兩個人前往籃球館約會，坐在場邊的王鶴棣手舞足蹈著給女友講籃球動作，一會兒王鶴棣上場打球，女友在旁邊坐著觀看，兩個人互動熟稔自然。

甚至有網友爆出王鶴棣與女友已祕密訂婚。傳女友名為劉藝，從他出道演第一部劇「流星花園」就一直跟在他身邊工作。

近日，王鶴棣因「蒼蘭訣」收穫了不少粉絲，迎來一個事業小高峰，而他在劇中與虞書欣的感情線也迷倒不少觀眾，喜歡這對CP的粉絲暴增。

由於擔心戀情影響王鶴棣吸粉，粉絲到處澄清稱他與女友已經分手，但王鶴棣方始終不曾澄清緋聞，真實情況如何讓人不得而知。

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