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徐開騁劈腿2女星 慘遭「裝腔啟示錄」換角？

娛樂新聞組╱綜合報導
爆出劈腿醜聞的徐開騁，傳遭新劇「裝腔啟示錄」換角。(取材自微博)
爆出劈腿醜聞的徐開騁，傳遭新劇「裝腔啟示錄」換角。(取材自微博)

由於爆出劈腿張天愛、娜扎新聞，新生代男星徐開騁秒成過街老鼠，商業代言、影劇作品紛紛受影響，有媒體曝光新劇「裝腔啟示錄」拍戲現場路透，只拍到了女主角蔡文靜，男主徐開騁並沒有現身，進而引發男主角換人揣測。

綜合媒體報導，多個微博爆料帳號稱，徐開騁已經被「裝腔」劇組開除，改換新人接手，搭檔蔡文靜補拍前面已經拍過的雙人戲分，大概需要15天。繼而又傳出徐開騁被很多劇組索賠，價格都不低，包括他與娜扎拍攝的「戀戀紅塵」。

報導指出，「裝腔」是部12集的小短劇，一般拍攝周期差不多是一個多月，目前「裝腔」已經拍攝快一個月，幾乎快拍完了，若真的換男一，對整個劇組來說影響非常大，相當於全部重新來一遍。

影視劇換人不難，但因醜聞換人的劇組就容易讓人覺得不吉利。有博主稱「裝腔」的製作班底和播出平台都不錯，換人難度不高，還是會有男藝人願意接手；另有「裝腔」劇組正在接觸演員陳星旭的消息傳出，以陳星旭的名氣、身高等特質來看，找他補拍的可能性還挺高。

據了解，徐開騁手上還有四部待播劇，分別是「花溪記」、「戀戀紅塵」、「裝腔啟示錄」、「照亮你」，以及一部待映電影「長空之王」，此次事件或對這些作品造成影響。

此外，天眼查App顯示，與徐開騁有關聯三家公司分別為上海今文諮詢公司、廈門市集美區縱恒星文化傳播工作室、象山騁能影視文化工作室，其中，徐開騁個人獨資的兩家工作室已於今年5月和8月先後註銷。

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