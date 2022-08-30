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「星漢燦爛」慶功宴 吳磊、趙露思同框 CP粉敲碗三搭

娛樂新聞組／即時報導
「星漢燦爛·月升滄海」30日舉辦慶功宴，吳磊、趙露思CP合體。（取材自微博）
「星漢燦爛·月升滄海」30日舉辦慶功宴，吳磊、趙露思CP合體。（取材自微博）

今年暑假不少觀眾追看古裝劇「星漢燦爛·月升滄海」，單日播放量突破3億人次的驚人佳績，穩坐年度劇王。劇組30日舉辦慶功宴，吳磊、趙露思大方合照，讓「吳露可逃」CP粉嗨了。

吳磊、趙露思之前參加寶格麗時尚活動，同場卻沒合照，逼得CP粉P圖幻想。如今慶功宴官方釋出同框照片，不少粉絲翹首以盼：「能不能趕緊考慮三搭，現代、仙俠甚至穿越都行！」

「星漢燦爛·月升滄海」30日舉辦慶功宴。（取材自微博）
「星漢燦爛·月升滄海」30日舉辦慶功宴。（取材自微博）

羊城晚報報導，「星漢燦爛·月升滄海」由吳磊、趙露思、郭濤、曾黎、李昀銳、余承恩領銜主演，講述背負沉重身世的少年將軍凌不疑與父母長期征戰在外的「留守少女」程少商，在無數次考驗中相互治癒、相伴成長，攜手化解家國危機的故事。

「星漢燦爛·月升滄海」在朝堂敘事方面圍繞少年將軍凌不疑的血海深仇展開，隨著凌不疑開啟為父復仇之旅，朝堂的陰暗與凶險也逐漸出現。讓觀眾印象更深刻的是該劇對古代市井生活的描摹。劇中融入了大量中國古代傳統民俗元素。例如，程家喬遷新居時，程老太太會點燃門口的火盆祈福；程家夜遊上元燈會時，孔明燈點亮夜空、家宅燈籠照亮長街，街上的頂缸雜技、口中噴火等傳統表演，呈現出一派熱鬧的古代市井圖景。

「星漢燦爛」另一個重點放在母女關係衝突上。劇中，曾黎飾演的蕭元漪是程少商之母，她因未能撫養女兒長大，愧疚感強烈。另一方面，她望女成鳳，對程少商十分苛刻，導致母女關係緊張。

「星漢燦爛·月升滄海」30日舉辦慶功宴，吳磊、趙露思CP合體。（取材自微博）
「星漢燦爛·月升滄海」30日舉辦慶功宴，吳磊、趙露思CP合體。（取材自微博）

報導指出，趙露思分析自己的角色：「程少商像一個古代的留守兒童，也不被奶奶跟二叔母喜歡。沒有人保護的孩子會變得非常像刺蝟，覺得自己要保護自己。在爸媽回家之後，母親急於給她一些管束，想把缺失的學習、教育給補上。但是，媽媽唯獨忘記要補的一個最重要的東西其實是愛。」

「星漢燦爛」上下兩部，時間跨度長，涉及的人物多，「有名有姓有台詞的人物多達98個」。這98位角色如何發揮各自作用，並自然、緊密地與主故事線融合是一大難題。導演費振翔表示，雖然人物眾多，但仍需要從角色本身出發，釐清人物與劇情的具體關係與作用，並通過細節為角色賦予生命力，「出場對於我來講特別重要。每一個人物的出場都不一樣，需要用不同的視角、氣質、氣氛，加以還原。」

費振翔表示，劇中每個人物的出場戲，拍法與氛圍都是精心設計過的，「把人先分清楚，就知道該怎樣幫他們設計該說的話、該做的事。」比方說，費振翔給程少商的定義是刀馬旦，因為她愛恨分明，深藏勇氣，「一個劇不要只鎖在一個風格，是故事就會有喜怒哀樂……看著程少商一腳喜，一腳悲，她才是一個活生生的人。」

導演 教育 時尚

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