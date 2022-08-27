終於等到周星馳 美人魚2傳年底上映 流浪地球2明年賀歲

周星馳(中)執導的「美人魚」上映當時，創下高票房。(取材自微博)

由周星馳 執導、2016年大年初一上映的賀歲電影 「美人魚」，當年大收36.5億人民幣（約5.3億美元），隨後一直都推出續集的計畫。事實上星爺的確火速開拍續集，但由於特技耗時，且原定2019年大年初一上映的檔期臨時抽調，趕製「新喜劇之王」頂上，但隨後便遇上疫情，「美人魚2」一直未有上映消息，到6年後的今天終有最新跟進。

香港01報導，電影公司華誼兄弟日前發布2022年半年度報告，當中公布了好幾部下半年重點影片的進度和上映計畫，當中包括「美人魚2」。據悉，由艾倫、林允「美人魚2」目前正處於製作階段，預計於2022第四季度上映，不過，公司還是可能根據實際情況另行調整。

至於另一令人關注的作品，是郭帆執導、吳京、劉德華主演的「流浪地球2」，都表示已進入後期製作階段，最快今年第四季上映。不過，電影公司先前定檔2023年大年初一上映，因此提前上映可能不大。其他進入後期製作的還包括陸川執導、王俊凱、苗苗、鄭愷等主演的電影「749局」，還有管虎導演 的「狗陣」等。

據悉，周星馳執導的「美人魚」的票房是首度超過30億人民幣的電影，並於2018年開拍「美人魚2」。然而該片殺青4年，影迷引頸期盼卻遲遲看不到，甚至一度傳出星爺已經放棄上映計畫。如今傳出最新消息，讓粉絲好興奮。