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于正合照女星「P過頭」 曬原圖喊：不想成為她們的爹

娛樂新聞組／綜合報導
于正（左）笑稱，P圖是為了不讓自己在女明星旁邊太慘。(取材自微博)
于正（左）笑稱，P圖是為了不讓自己在女明星旁邊太慘。(取材自微博)

製作人兼編劇于正多年來製作不少大紅電視劇，包括「美人心計」、「宮鎖心玉」、「陸貞傳奇」、「延禧攻略」等，也捧紅不少女明星，包括楊冪趙麗穎、吳謹言等人。日前他和偶像女團出身的女星吳宣儀合照，外界紛紛猜測兩人合作，不過，有許多網友更關注于正的照片「P圖痕跡過重」；對此，他解釋是「不得不P」。

于正近期在微博曬出和吳宣儀的合照，背景正是他成立的「歡娛影視」會議室，兩人貼頭微笑；于正還在文中喊話，只要合照能登上微博熱搜，就要給吳宣儀當女主角，證實將合作。不過，于正「美顏濾鏡」開得太重，導致照片中外貌看似非常不自然，反遭大批網友嘲笑。

對此，現年44歲的于正親自回應，曬出照片原圖表示：「都問我為啥給女明星P圖？因為我得P啊，你們看，不P就是這樣，怎麼站在女明星旁邊？我還不想成為她們的爹！」

網友看了笑噴，也有人稱讚于正看著很年輕，不用P圖這樣就很帥：「原圖也帥的呢」、「以後不用Ｐ圖，你沒Ｐ更好看」。

此外，有網友問道：「（新戲）現在定人了嗎？」于正表示：「沒定完呢！還在尋找中！」並說新戲預計年底開拍。

微博 楊冪 趙麗穎

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