關之琳同框小11歲弟 他神似父親關山 曾破產花6年翻身

關之琳（左三）站在最中間，與弟弟關世華（右二）難得同框。 （取材自微博）

有「香江第一美女」之稱的港星關之琳，近年少有影視作品，但開設小紅書等社交平台，與網友互動不間斷。日前，關之琳出現在弟弟關世華的微博 聚會合照中，可見姊弟和其他友人對著鏡頭露出燦爛笑容，曝光凍齡美貌。

關世華日前在微博曬出一組聚會照，只見他和姊姊關之琳、恩師蘇民峰等人難得相聚，眾人心情大好，對著鏡頭露出燦爛的笑容。站在中間的關之琳，上身穿著黑色波點外套，下身搭配牛仔褲，再配上短髮，造型簡單卻難掩氣質。已經59歲的關之琳，皮膚白皙緊緻，身材苗條纖細，凍齡有術，不愧是一代人心目中的女神。

關之琳的弟弟關世華則穿著黑色襯衫，下身搭配淺色長褲。他比關之琳小11歲，長得濃眉大眼，帥氣十足，像極了演員父親關山年輕的時候。關之琳早年受訪時曾說過，弟弟還小的時候，自己曾奮不顧身將對方從火海中救出來，因此姊弟倆感情很深厚。

雖然關世華後來移居國外多年，但再次相見，姐弟倆關係依舊很親密，兩人不時被拍到一起約出來吃飯。

據悉，關世華本來從事保險業務，卻因投資 失利導致破產 。所幸他沒有被困難打敗，又再次振作起來，認風水大師蘇民峰當師傅；關世華以風水師的身分東山再起，僅用了6年的時間便徹底翻身，現在過上錦衣玉食的生活。至於姊弟倆的感情生活一樣神祕，關之琳如今單身、無子女，關世華也沒有對外公開自己是否結婚生子。