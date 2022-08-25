惠英紅挑戰盲人 咬牙強忍特殊隱型眼鏡不適

惠英紅演出視障母親，挑戰盲人角色。（圖：華映提供）

金馬影后惠英紅在新片「一路曈行」演出視障母親，挑戰盲人角色，資深演員吳岱融及亮麗的女星吳千語共同演出。故事從一個視障父母和一個視力正常的女兒一家人發生的感人故事開始，影后惠英紅力挺新導演 ，不懼辛苦挑戰高難度角色演出，「這個故事很讓人感動，視障母親充滿正能量，而且電影 圈需要薪火相傳，新導演會需要前輩的支持，我可以出一份心力。」

「一路曈行」是香港新銳導演朱鳳嫻改編自己家庭的真實故事，視力正常的朱鳳嫻來自視障家庭，雙親皆為視障人士，她表示電影中有七成的內容都是來自她的家庭，希望可以讓觀眾能多了解盲人的世界，導演說：「人總是會放大自己和問題，再回頭看時就發覺其實好渺小，自己沒什麼大不了，期望拍自己的故事，讓大家可以再多理解視障朋友，他們的世界一樣有愛情、有色彩。」電影前身已經有舞台劇 及網路短片的版本，短片獲得多個影展肯定，朱鳳嫻花了很長的時間修改為長片劇本，期待讓更多觀眾可以看到作品。

導演朱鳳嫻力邀金馬影后惠英紅演出，與資深演員吳岱融及有著一雙大眼睛的吳千語合作，演出導演一家人的故事。惠英紅看了劇本立刻同意演出，她一向樂於和新導演合作，「電影圈需要薪火相傳，新導演如果需要前輩支持，我可以盡一分力。」她和導演碰面後覺得對方個性積極，對作品很有熱情，尤其「一路瞳行」是導演家中的真實故事改編，「我有信心導演能好好掌握這個故事。」她也和導演有相同的心情，希望藉由電影讓社會民眾可以更了解視障人士，「失明人士他們自力更生及不向命運低頭的堅毅精神，都很值得我們注意和了解的。」