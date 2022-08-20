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吳尊悼念母逝20周年 曬「當年孕照」顏值不輸女星

娛樂新聞組／綜合報導
吳尊常和外界分享，他與家人的開心出遊照。（取材自微博）
吳尊常和外界分享，他與家人的開心出遊照。（取材自微博）

汶萊籍男星吳尊近年在中國發展順利，早前更一家四口定居上海，歷經上海封城、解隔，每次發動態都引起熱議。近日吳尊曬出母親的照片，感慨母親已經離世20年，表示「雖然生活會讓人很難受，但是只要心裡有愛，就會有力量」。據悉，幾乎每年的8月，吳尊都會發文懷念母親。

網易娛樂報導，吳尊近日發文，稱母親的離去帶給自己最大的勇氣去面對一切，也讓他懂得珍惜和感恩。他表示，會努力活出最美好的生活，不讓天上的母親擔憂。

吳尊還罕見曬出母親懷孕時的照片，畫面中，吳母燙了頭髮、造型年輕，五官立體顏值超高。當時的吳母孕肚突出明顯，估計已經到了懷孕中晚期。

吳尊紀念媽媽去世20周年，曬出母親懷自己的孕照。（取材自微博）
吳尊紀念媽媽去世20周年，曬出母親懷自己的孕照。（取材自微博）

另外兩張照片也是吳尊母親的舊照，一頭秀髮十分濃密，美貌和風采完全不輸現在的女明星。母親的照片周圍放滿了鮮花，十分溫情。

吳尊今年42歲，透露母親已去世20年，所以可以推出吳尊22歲的時候失去了母親。

吳尊也曾發文說過，22歲那一年是自己最無助的一年，因為當時母親得了第四期的癌症，過程真的很難受。

不過，吳尊十幾歲的時就已經和老婆林麗吟交往，所以他也非常感激女友一直陪伴在自己的身邊，度過這麼艱難的時刻。

那時候吳尊還沒有出名，原本有意結婚，但是因為母親去世，決定暫時將辦婚禮一事擱置，好在林麗吟以及她的父母都從未抱怨。

吳尊後來到台灣發展，組成男團「飛輪海」，並參與多部偶像劇演出，人氣高漲。吳尊期間一直與林麗吟交往甚至生下女兒、兒子，直到2020年參加真人秀「婚前21天」時，吳尊才為林麗吟舉辦了一個非常溫馨的婚禮，現場每一個細節都充滿兩人的回憶，可見吳尊真的很用心。

一雙兒女也見證了母親的幸福，當時林麗吟的父母還上台送祝福，希望女兒能再生一個。

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