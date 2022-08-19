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「披荊斬棘2」初舞台 觀眾最喜歡任賢齊、潘瑋柏

記者梅衍儂／即時報導
任賢齊獲得觀眾喜愛度投票第一名。(取材自微博)
任賢齊獲得觀眾喜愛度投票第一名。(取材自微博)

中國實境節目「披荊斬棘的哥哥」推出第二季，改名為「披荊斬棘」，台灣藝人任賢齊、潘瑋柏、蘇有朋、王大陸、吳克群、信、張震嶽參賽，19日開播，32位男星卯足全力大秀「初舞台」，而人氣前3名也揭曉，分別是任賢齊、潘瑋柏和鄭鈞。

「披荊斬棘」新一季看點多，包括第一季人氣王陳小春、張智霖、李承鉉和張雲龍以學長身份回歸，本季的老大哥有台灣觀眾熟悉的杜德偉、溫兆倫，除了台灣藝人，還有吳建豪以及好久不見的黃義達也現身參賽。

潘瑋柏獲得觀眾喜愛度投票第二名。(取材自微博)
潘瑋柏獲得觀眾喜愛度投票第二名。(取材自微博)

第一集播出的「初舞台」中，每個人使出渾身解數，吳建豪單手吊彎勾空降舞台出場，炫翻現場；王大陸帶來「小幸運」、黃義達是經典歌曲「那女孩對我說」，信則是飆高音「死了都要愛」，全場哥哥都起立為他歡呼，雞皮疙掉滿地。

張震嶽改編自己的經典曲「思念是一種病」，瘦了不少的吳克群帶來「為你寫詩」，蘇有朋更是用小虎隊的「紅蜻蜓」邊唱邊跳迎戰，在大陸經營多年有成的任賢齊，則是用「傷心太平洋」引發全場大合唱，被眾人狂讚「瘦到認不出」的潘瑋柏，一身紅西裝嗨唱「反轉地球」。

果然回憶殺奏效，任賢齊拿下最受觀眾喜愛度第一，潘瑋柏第二，而蘇有朋得到第4名，張震嶽和信分別位居11、12名。

來源:YouTube

來源:YouTube

蘇有朋 陳小春

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