男星性侵案無罪人生卻全毀 40歲體悟：認清了幾位

高雲翔40歲生日，曬出自拍照。（取材自微博）

男星高雲翔 因演出「羋月傳」的「義渠王」一角暴紅，不料事業日正當中時在澳洲捲入性侵 案，不但事業全毀，與妻子董璇離婚。案件纏訟兩年後，高雲翔於2020年獲判罪名不成立，但事業已重傷。日前他迎來40歲生日，在微博 放上自拍照，並感嘆事發後「認清了幾位」。

綜合媒體報導，高雲翔在性侵獲判無罪後，於微博宣布改名為「高晟暉」，並逐漸重啟演藝工作。他日前在微博曬出自拍，表示：「人生的上半程，跑完了，有得有失，有笑有淚，喜與悲都是自己最真實的體會。太刺激了，學會了自省，認清了幾位…（挺累），今晚我要敬自己一杯，還要敬這個可愛的社會，下半程微笑面對，願每一個善良的人不再有淚水。」

雖然不少粉絲留言祝福他生日快樂，不過也有網友認定他犯下性侵，有此下場毫不委屈，留言：「只能說，自作自受，給妻兒留下的傷害，一輩子也難以修復」「這個受不住下半身的男人還滿腹委屈」「聽上去還挺委屈似的，自作孽的下場。」

高雲翔2014年因演出「宮鎖連城」引發關注，2015年憑「羋月傳」聲勢大漲，卻在2018年3月於澳洲涉嫌性侵華女被捕，2020年3月獲判所有罪名不成立。儘管如此，高雲翔已與老婆離婚，演藝事業也幾乎全毀，多數作品遭到禁播，爆出性侵案的電視劇「阿那亞戀情」更透過AI換臉技術，重新拍攝。