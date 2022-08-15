「微博之夜」眾星槽點滿滿 集體遲到、劉亦菲造型奇葩

劉亦菲的高定禮服，被網友直指太顯胖。（取材自微博）

一年一度的「微博電影 之夜」日前登場，包括李冰冰、劉亦菲 、周冬雨、王一博、王俊凱、歐陽娜娜、張天愛、李宇春、周筆暢等藝人到場，星光閃耀。但當天也爆出不少「槽點」，包括明星集體遲到、奇葩造型，連劉亦菲的高定禮服也被網友直指太顯胖。

綜合媒體報導，從微博之夜的預告來看，紅毯直播時間為下午4時15分，但紅毯直播延遲了半個小時，原因是大多數明星並沒有準時到場。據悉，李冰冰在紅毯推遲了一個多小時後才姍姍來遲，身邊還大陣仗跟了一群助理。

走紅毯時，最讓人關注的莫過於劉亦菲了。她當晚穿了一席金色貴氣禮服，精修圖看起來又美又仙。但現場曝光的生圖來看，劉亦菲被嫌有些臃腫，再加上頸飾，遮蓋優雅的細脖。

而周冬雨和王一博等人一起亮相，穿著紫羅蘭露肩禮服，卻因為身材太瘦小，被粉絲認為「頭大身小」。

周冬雨的紫羅蘭露肩禮服，有種「頭大身小」的感覺。（取材自微博）

另一個引人關注是男星易烊千璽，他去年獲得「年度最受歡迎演員」，今年也憑電影「奇蹟．笨小孩」獲邀微博之夜。不過他這次選擇缺席紅毯，只派出工作人員代替，讓粉絲失望。

易烊千璽最近被爆走後門獲得國家話劇院職位，雖然他聲明決定放棄入職，劇院方也澄清沒有任何走捷徑的事件，但短時間內仍難逃非議。易烊千璽「深潛」一個月，有指他並非被換角或停工，而是在山西拍攝張藝謀新作「滿江紅」；雖然他沒有出席「微博電影之夜」，但有在「TFBOYS」隊友王俊凱的社交平台應援並留言：「一起支持凱哥新電影！」

當晚，各大榮譽名單逐一頒出，姚晨 、朱一龍獲頒「年度實力演員」，周冬雨奪得年度優秀演員 ；沈騰、馬麗獲得「年度最受歡迎演員」、文牧野拿下年度優秀導演。電影「獨行月球」、「人生大事」、「奇蹟．笨小孩」獲得「2022年度最受歡迎影片」，謝霆鋒、惠英紅獲得「年度影響力演員」榮譽，年度口碑演員由吳越、倪虹潔、齊溪獲得。年度品質演員由肖央和宋佳獲得。