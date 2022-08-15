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古天樂流男兒淚 斥資5000萬拍「明日戰記」…票房低迷

娛樂新聞組／綜合報導
古天樂在電影院宣傳新片，得知票房失利當眾落淚。（取材自抖音）
古天樂在電影院宣傳新片，得知票房失利當眾落淚。（取材自抖音）

香港影帝古天樂主演、監製的科幻動作片「明日戰記」，日前在中國上映。古天樂為這部電影投入10年心血，投資額高達3.9億人民幣（約5782.9萬美元），不過上映至今票房差強人意，讓他在宣傳現場留下男兒淚，引起熱議。

香港01報導，古天樂近期為了「明日戰記」在中國各地宣傳，除了現身放映會及官方宣傳活動外，更破天荒參與直播帶貨，以普通話大談這部電影的心得，相當努力。

電影官方抖音近日上傳一段短影片，古天樂現身戲院和影迷揮手，笑容滿面，然而字幕寫道：「別人只看到他表面有多開心，只有我知道他背後有多痛」、「這世界就是這麼殘酷，努力10年就是沒有回報」。

據悉活動開始前，古天樂已經得知票房不理想，情緒一度低落。古天樂現場提到投資拍科幻片的艱難，說出「不要讓我覺得自己是孤獨的一個人」，之後更疑似感觸落淚；不少粉絲也表示看到畫面，替他感到心痛。

「明日戰記」截至上映9天，票房約為3.1億人民幣（約4596.7萬美元），不過加上戲院拆帳等因素，加上電影在各家戲院排片量偏少，要回本難度相當高。

電影 投資 香港

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