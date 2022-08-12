楊紫熱戀證據流出？深夜與男星慶生、被甜餵蛋糕

楊紫與劉學義曾合作過多部作品，兩人私下交情不錯，如今傳出餵蛋糕事件。（取材自微博）

女星楊紫近期憑著古裝劇「沉香如屑」，再創話題，童星出道的她一直以來鮮少傳緋聞 ，近日卻被狗仔爆料與男星劉學義深夜共處一室，還同吃一塊蛋糕，舉止親暱，掀起熱議。

搜狐娛樂報導，狗仔日前爆料拍到楊紫深夜到男星劉學義家中為他慶生，對方還將手上吃過的一塊蛋糕餵給她吃；媒體還稱拍到劉學義凌晨前往楊紫家，待到2時半也沒有出來，兩人關係匪淺。

爆料瘋傳後，劉學義第一時間發文闢謠。（取材自微博）

據悉，楊紫和劉學義曾合作「青雲志」 、「天乩之白蛇傳說」等劇，相識多年交情不錯，曾多次在社交帳號上互動。

另據網易娛樂報導，爆料瘋傳後，劉學義第一時間發文闢謠，否認餵楊紫蛋糕：「大家來給我過個生日也能整出這麼個事，蛋糕沒有餵，那麼大點的蛋糕我自己一口就吃進去了，下次買蛋糕還是得整個好吃點的。 」自嘲買的蛋糕不好吃，才會發生遞給楊紫詢問味道卻被誤會的事情。

楊紫也發文澄清說蛋糕彼此吃自己的，「沒有同吃，蛋糕他遞過來，是在問我，是不是這個味道難吃，我說對」、「本是一個簡單朋友的生日聚會，不想再複雜，到此為止吧，繼續拍戲了。」

對於媒體指出劉學義夜訪香閨，楊紫再次發文解釋，當時劉學義去她家喝酒是有多人一起聚會，劉學義在凌晨跟朋友一起離開了她家。楊紫還曬出了與朋友們的聊天記錄，雖然已經相隔2個月、難以確認具體時間，但朋友還記得劉學義並未過夜，而是跟其他人一起離開。楊紫無奈表示：「不想傷害到我的朋友，所以造謠到此為止，謝謝大家關心。」

多數網友也替楊紫和劉學義生氣，開罵狗仔「圖這麼糊誰會看得清，憑一張嘴就能造謠」、「楊紫的回覆真的很無奈了，被白白消費了2天」、「放過楊紫吧，大美女在好好拍戲」；但也有人還是抱持質疑態度，反問「沒有吃的話怎麼知道味道難吃，而且問個話需要遞到嘴邊才能問嗎」、「動圖確實是吃了，大家不要當瞎子了」。