馬思純終於認愛 男友曬她拍的半裸照「祝票房大賣」

張哲軒曬出馬思純為他拍的照片，算是正式公開戀情。（取材自微博）

女星馬思純去年3月起屢次被拍到和樂團「盤尼西林」主唱張哲軒約會，交往傳言不斷，不過兩人從未回應。最近馬思純新片「斷·橋」上映，張哲軒在微博曬出一張上半身赤裸的照片，表示「祝攝影 師電影 票房大賣」；而馬思純回應感謝，正式公開戀情。

香港 01報導，張哲軒日前曬出一張黑白照片，只見他上半身赤裸，對著鏡子刮鬍子，並配文道：「而立。感謝陪伴，祝攝影師電影票房大賣。」而馬思純這則發文下留言：「謝謝您咧。」低調了一年多的戀情終於官宣。

張哲軒曬出馬思純為他拍的照片，算是正式公開戀情。（取材自微博）

不過，又有網友發現張哲軒在留言中回覆了很多朋友，卻直接跳過馬思純，對此大感不滿：「不說名字，攝影師就帶過了」、「這種照片兩口子在家看看得了，沒必要發出來辣我們的眼睛」、「好猥瑣」。還有網友為此不想進戲院支持馬思純的新戲：「突然想退票了，退不了我就想撕了」、「這是來攔截票房吧」、「辣眼睛，電影都不想看了。」

馬思純和張哲軒剛傳出緋聞時，就不被網友看好，男方被起底私生活混亂，大批粉絲勸她「別在垃圾堆裡挑男友」。不過馬思純愛得火熱，並屢次被傳懷孕、息影，因此被網友酸是「戀愛腦」。