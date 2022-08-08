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王心凌轉發「只有一個中國」 舊愛范植偉詭異發文惹議

噓！星聞／綜合報導
王心凌轉發「只有一個中國」，舊愛范植偉詭異發文惹議。 （取材自微博）
王心凌轉發「只有一個中國」，舊愛范植偉詭異發文惹議。 （取材自微博）

王心凌參加中國綜藝「浪姐3」人氣大漲，3日轉發央視「只有一個中國」後還被中國網友大讚「根正苗紅」，更出現在央視公開晚會的表演節目名單中。而過去曾與她有過一段情的「文藝男神」范植偉，近日突然發文疑似對於近日兩岸演藝圈的局勢發表心得，引發熱議。

范植偉最近頻頻在微博發文，內容中疑似對這次裴洛西台台造成兩岸局勢動盪一事、王心凌近來舉動、網友出征等發表看發。他還在文中提及「微博ID」、「戰爭」一事，話鋒一轉則突然寫下「我便同時地真心地放下了」。一席話也引來兩岸網友關注。

范植偉昔日帥氣火紅，卻因為當年的不當言論，形象瞬間崩塌。據悉，范植偉3年前從中國回台後，演藝事業不見起色，鏡週刊2021年年初爆料他在某學校當老師推廣「實踐道」，甚至還透過社群收學生為徒，要學生每月繳「菜金」3000元給他，課程是要上兩天一夜，需在范植偉家過夜，但是一個睡沙發，一個睡臥室，並要她帶四個便當，作為課程期間兩人的伙食。過沒幾個月，鏡週刊則報導范植偉陸續在火鍋店、超商打工。

范植偉微博全文如下

偏激地言論自然有偏激地人說下去，我就不在此處斡旋。我就引開主張和平共榮人士，往那四處硝煙地僻靜地隱藏，至少我們會繼續主張，而不會要拿起雞毛撣子打人那樣。

我們這一選擇起碼包含最重要兩點，我們會主張繼往開來，不再討論它、我們會減少硝煙並製作興旺。

偏激其實在第一選擇就已經決定了！譬如我們是要和硝煙斡旋，還是一往無前般拋棄！我們選擇不偏激我們就會根本不再提起，因為我們地觀點也已經清楚、詳述，沒必要跟它打舌仗，沒必要教自己還更苦澀。

軍人是服從命令地。究竟打還是不打，一聲命令我們就能看到！然而在這樣子地狀態，我是說自從飛彈越過台灣上空，就是所謂地戰時狀態，我們地嘴皮子還要粘著肉球而不肯思考一下正經事嗎？

我便同時地真心地放下了……。

范植偉詭異發文惹議。（取材自微博）
范植偉詭異發文惹議。（取材自微博）

微博 王心凌 超商

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