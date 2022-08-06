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田馥甄吃義麵被陸網抵制 蔡依林為台爭光遭出征

娛樂新聞組╱綜合報導
田馥甄在裴洛西訪台期間分享吃義大利麵動態，遭大陸網友列抵制藝人。(取材自Instagram)
田馥甄在裴洛西訪台期間分享吃義大利麵動態，遭大陸網友列抵制藝人。(取材自Instagram)

台灣女星田馥甄（Hebe）日前於美國眾議院議長裴洛西訪台期間，在Instagram更新吃義大利麵動態，詎料卻因裴洛西是義大利裔而被中國大陸網友列入抵制藝人；蔡依林因為公開說「為台爭光」，也遭到陸網出征。

田馥甄12年前的舊歌「離島」歌詞一開頭「我覺得這樣的距離很好，就隔著一片海互不打擾」，被大陸網友認為暗示海峽兩岸，歌詞也被解讀成政治立場，不僅該曲遭大陸音源平台下架，大陸音樂平台咪咕音樂更直接將「田馥甄」所有作品和歌手資訊都刪除。

媒體報導，近日微博流傳著一支台灣女星蔡依林參與一場綜藝節目視頻，可見一名蔡依林粉絲對她說：「我們都看到你的努力了，看到你的認真，希望你可以給我們中國人的爭光，把榮耀帶到外國去。」

蔡依林在節目中的回應是：「謝謝大家看到我的認真，其實上次去國外表演，有替台灣人爭光，我覺得那是我的第一步…很開心可以代表台灣去表演，讓大家很驚艷。我當然希望之後可以有更多好的表現，替台灣人爭光。」

這段視頻讓蔡依林遭到小粉紅口誅筆伐，也有微博大V加入該行列。微博有31萬粉絲的饒謹轉發這段視頻說：「粉絲鼓勵蔡依林要為中國人爭光，可是Jolin立場堅定一心只想為台灣人爭光。」

不少網友則在微博要求「封殺蔡依林」，在蔡依林的微博下也出現了大量針對蔡依林的言論；有網友表示，對蔡依林「今日起脫粉，國家面前無偶像」。

蔡依林綜藝節目談話，也遭陸網出征。(取材自臉書)
蔡依林綜藝節目談話，也遭陸網出征。(取材自臉書)

蔡依林 微博 義大利

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