我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

舞台意外後MIRROR成員首發聲 姜濤喊話：不會放棄

娛樂新聞組／綜合報導
舞台意外發生後，MIRROR人氣成員姜濤率先在Instagram發聲。（取材自Instagram）
舞台意外發生後，MIRROR人氣成員姜濤率先在Instagram發聲。（取材自Instagram）

香港男團MIRROR日前在紅館舉辦演唱會，卻發生嚴重意外，兩名舞者受傷。成員一直處於沉默狀態，日前隊長楊樂文發聲，盼一眾粉絲先放心，接著人氣成員姜濤等人也發文。MIRROR成員近日也被召回九龍灣總公司開會，晚上9時許才陸續離開。

香港01報導，日前MIRROR演唱會發生意外，600公斤大螢幕墜落砸中兩名舞者，其中李啟言頸椎爆裂動手術，另一人張梓峯則骨盆、腰部遭壓傷，轉院治療。面對意外，12名團員至今保持沉默，近日終於陸續在社群平台發聲。

人氣成員姜濤率先在Instagram發聲，喊話「不會放棄，我們不會放棄，一定會站起來，一起面對一切」。Ian也PO出彩虹照片，簡單寫下「保持正念。祈禱」。Frankie則打氣表示：「不要覺得自己不可能做得到，不是要你多棒，也不是要你做多好。只是，面對挑戰不要放棄。相信自己，就都會有可能。Never say never。」

成員Edan則說：「現在只希望傷者早日康復，只求人沒事。」面對外界猜測成員動向，他也表示：「We are one and all。」

香港 手術 社群

上一則

女神卡卡入列？「小丑2」後年10.4上映 傳有2個小丑

下一則

蕭敬騰沒轉發「一個中國」照登央視獻唱 網怒批裝死

延伸閱讀

香港紅館出事 表演場地暫時停用懸吊機器

香港紅館出事 表演場地暫時停用懸吊機器
MIRROR受傷舞蹈員情況危殆 父母曾赴醫院探望

MIRROR受傷舞蹈員情況危殆 父母曾赴醫院探望
紅館出事時1人續唱 網罵翻：漠視傷者

紅館出事時1人續唱 網罵翻：漠視傷者

李澤楷公司主辦MIRROR演唱會 承諾負責受傷舞者醫療費

李澤楷公司主辦MIRROR演唱會 承諾負責受傷舞者醫療費

熱門新聞

有網友在日本偶遇陳冠希一家人。 (取材自Instagram、微博)

41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光

2022-07-28 08:59
布裘婚變快滿6年，彼此都還沒有公開的新戀情。（路透資料照片）

裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回

2022-07-29 17:31
張柏芝與帥兒子合照。（取材自抖音）

張柏芝養3帥兒不夠 宣布家中再添新成員

2022-07-31 00:31
阿Mo傳已完成手術，最壞恐下半身癱瘓。(取材自Instagram)

港男團MIRROR重傷舞者 第四頸椎爆裂恐「下半身癱瘓」

2022-07-29 00:36
陳美鳳的性感華服讓火辣身材一覽無遺。（高雄流行音樂中心提供）

陳美鳳火辣身材被看光 「真愛男」首露面驚呆全場

2022-07-31 17:55
周潤發。(本報資料照片)

周潤發爆「裸捐」7億美元財產 只因見了他一面

2022-08-02 08:23

超人氣

更多 >
台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場
爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了
逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴
蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁

蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁
中國射11枚飛彈 白宮譴責：不接受創造新現狀

中國射11枚飛彈 白宮譴責：不接受創造新現狀