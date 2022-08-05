舞台意外後MIRROR成員首發聲 姜濤喊話：不會放棄

舞台意外發生後，MIRROR人氣成員姜濤率先在Instagram發聲。（取材自Instagram）

香港 男團MIRROR日前在紅館舉辦演唱會，卻發生嚴重意外，兩名舞者受傷。成員一直處於沉默狀態，日前隊長楊樂文發聲，盼一眾粉絲先放心，接著人氣成員姜濤等人也發文。MIRROR成員近日也被召回九龍灣總公司開會，晚上9時許才陸續離開。

香港01報導，日前MIRROR演唱會發生意外，600公斤大螢幕墜落砸中兩名舞者，其中李啟言頸椎爆裂動手術 ，另一人張梓峯則骨盆、腰部遭壓傷，轉院治療。面對意外，12名團員至今保持沉默，近日終於陸續在社群 平台發聲。

人氣成員姜濤率先在Instagram發聲，喊話「不會放棄，我們不會放棄，一定會站起來，一起面對一切」。Ian也PO出彩虹照片，簡單寫下「保持正念。祈禱」。Frankie則打氣表示：「不要覺得自己不可能做得到，不是要你多棒，也不是要你做多好。只是，面對挑戰不要放棄。相信自己，就都會有可能。Never say never。」

成員Edan則說：「現在只希望傷者早日康復，只求人沒事。」面對外界猜測成員動向，他也表示：「We are one and all。」