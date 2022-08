舞台意外後MIRROR成員首發聲 姜濤喊話：不會放棄

舞台意外發生後,MIRROR人氣成員姜濤率先在Instagram發聲。(取材自Instagram)

香港 男團MIRROR日前在紅館舉辦演唱會,卻發生嚴重意外,兩名舞者受傷。成員一直處於沉默狀態,日前隊長楊樂文發聲,盼一眾粉絲先放心,接著人氣成員姜濤等人也發文。MIRROR成員近日也被召回九龍灣總公司開會,晚上9時許才陸續離開。

香港01報導,日前MIRROR演唱會發生意外,600公斤大螢幕墜落砸中兩名舞者,其中李啟言頸椎爆裂動手術 ,另一人張梓峯則骨盆、腰部遭壓傷,轉院治療。面對意外,12名團員至今保持沉默,近日終於陸續在社群 平台發聲。

人氣成員姜濤率先在Instagram發聲,喊話「不會放棄,我們不會放棄,一定會站起來,一起面對一切」。Ian也PO出彩虹照片,簡單寫下「保持正念。祈禱」。Frankie則打氣表示:「不要覺得自己不可能做得到,不是要你多棒,也不是要你做多好。只是,面對挑戰不要放棄。相信自己,就都會有可能。Never say never。」

成員Edan則說:「現在只希望傷者早日康復,只求人沒事。」面對外界猜測成員動向,他也表示:「We are one and all。」