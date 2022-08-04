台灣群星喊「一個中國」 歐陽娜娜搶第一

歐陽娜娜是第一個表態「只有一個中國」的台灣藝人。(取材自微博)

美國聯邦眾議院議長波洛西率團訪台，不只引起全球關注，也使得台海緊張關係升溫。中國官媒「央視新聞」透過微博 發文指出「只有一個中國」，引來許多中國藝人轉發，台灣知名藝人也紛紛跟進。歐陽娜娜在央視發文一小時後就在微博轉發，並標籤「只有一個中國」，成為第一個表態的台灣藝人，王大陸、楊丞琳、王心凌 、張韶涵、陳妍希、劉畊宏、吳奇隆、言承旭、張鈞甯、陳喬恩、郭采潔、趙又廷、潘瑋柏等也跟著轉發，意外掀起熱議。

王心凌在微博轉發「只有一個中國」後，中國網友紛紛留言大讚「根正苗紅王心凌 」、「永遠可以相信王心凌」、「愛你！也愛中國！」不過王心凌的臉書隨後被台灣網友湧入，留言開酸痛批「別回來了，放棄台灣籍」「滾回去你的祖國」。

另外，劉畊宏這幾年全家移居上海，他在進行健身 操直播時，透露當初本想送孩子到加拿大溫哥華唸書，但是又怕孩子太小接受西方教育後，忘了自己是誰，因此決定帶孩子到上海唸書，並強調要讓孩子學會中文，要有中國傳統文化的思想，不能到國外念書就變成外國人。

不過有網友卻回憶起他過去曾說「台灣是一個國家」，對比如今情況遭質疑「裝什麼裝」，認為他表裡不一。

而出生於香港、9歲就移民美國的李玟，近年事業重心轉至大陸樂壇。她同樣轉發央視貼文，並稱「中國人要團結！不要讓外人干涉咱們！」她的發聲被大陸網友形容「愛國天后」。