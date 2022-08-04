我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國

解放軍軍演開始 中空軍：駕戰機往台島準備戰鬥

台灣群星喊「一個中國」 歐陽娜娜搶第一

娛樂新聞組╱綜合報導
歐陽娜娜是第一個表態「只有一個中國」的台灣藝人。(取材自微博)
歐陽娜娜是第一個表態「只有一個中國」的台灣藝人。(取材自微博)

美國聯邦眾議院議長波洛西率團訪台，不只引起全球關注，也使得台海緊張關係升溫。中國官媒「央視新聞」透過微博發文指出「只有一個中國」，引來許多中國藝人轉發，台灣知名藝人也紛紛跟進。歐陽娜娜在央視發文一小時後就在微博轉發，並標籤「只有一個中國」，成為第一個表態的台灣藝人，王大陸、楊丞琳、王心凌、張韶涵、陳妍希、劉畊宏、吳奇隆、言承旭、張鈞甯、陳喬恩、郭采潔、趙又廷、潘瑋柏等也跟著轉發，意外掀起熱議。

王心凌在微博轉發「只有一個中國」後，中國網友紛紛留言大讚「根正苗紅王心凌 」、「永遠可以相信王心凌」、「愛你！也愛中國！」不過王心凌的臉書隨後被台灣網友湧入，留言開酸痛批「別回來了，放棄台灣籍」「滾回去你的祖國」。

另外，劉畊宏這幾年全家移居上海，他在進行健身操直播時，透露當初本想送孩子到加拿大溫哥華唸書，但是又怕孩子太小接受西方教育後，忘了自己是誰，因此決定帶孩子到上海唸書，並強調要讓孩子學會中文，要有中國傳統文化的思想，不能到國外念書就變成外國人。

不過有網友卻回憶起他過去曾說「台灣是一個國家」，對比如今情況遭質疑「裝什麼裝」，認為他表裡不一。

而出生於香港、9歲就移民美國的李玟，近年事業重心轉至大陸樂壇。她同樣轉發央視貼文，並稱「中國人要團結！不要讓外人干涉咱們！」她的發聲被大陸網友形容「愛國天后」。

劉畊宏被挖出過去曾說過「台灣是一個國家」。(取材自微博)
劉畊宏被挖出過去曾說過「台灣是一個國家」。(取材自微博)
王心凌在轉發「只有一個中國」後，中國網友紛紛留言大讚「根正苗紅王心凌 」。(取材...
王心凌在轉發「只有一個中國」後，中國網友紛紛留言大讚「根正苗紅王心凌 」。(取材自微博)

王心凌 微博 健身

上一則

布萊德彼特「及時行樂」 穿裙裝宣傳新片

下一則

阿湯哥又賣命拍戲 山友目睹：真跳崖

延伸閱讀

「乘風破浪」火爆靠3大公式 王心凌成團真的比較好嗎

「乘風破浪」火爆靠3大公式 王心凌成團真的比較好嗎
等到了 王心凌轉發「一個中國」 中國網友喊：根正苗紅

等到了 王心凌轉發「一個中國」 中國網友喊：根正苗紅
乘風破浪總決賽 傳王心凌奪冠

乘風破浪總決賽 傳王心凌奪冠
吳謹言被指「破浪失敗」淪王心凌踏腳石 因得罪2大咖

吳謹言被指「破浪失敗」淪王心凌踏腳石 因得罪2大咖

熱門新聞

有網友在日本偶遇陳冠希一家人。 (取材自Instagram、微博)

41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光

2022-07-28 08:59
布裘婚變快滿6年，彼此都還沒有公開的新戀情。（路透資料照片）

裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回

2022-07-29 17:31
布麗拉森在Instagram貼上穿比基尼奔跑的照片。（取材自Instagram）

「驚奇隊長」身材解放秀雪乳、腹肌 長腿驚現大片瘀青

2022-07-27 22:28
張柏芝與帥兒子合照。（取材自抖音）

張柏芝養3帥兒不夠 宣布家中再添新成員

2022-07-31 00:31
阿Mo傳已完成手術，最壞恐下半身癱瘓。(取材自Instagram)

港男團MIRROR重傷舞者 第四頸椎爆裂恐「下半身癱瘓」

2022-07-29 00:36
陳美鳳的性感華服讓火辣身材一覽無遺。（高雄流行音樂中心提供）

陳美鳳火辣身材被看光 「真愛男」首露面驚呆全場

2022-07-31 17:55

超人氣

更多 >
紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案
波洛西訪台 在美華人反應兩極

波洛西訪台 在美華人反應兩極
47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王

47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王
波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應

波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應
洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空

洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空