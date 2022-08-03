又懷孕了？ 章子怡小腹平坦現身影展 直接打臉傳聞

章子怡小腹平坦，看起來狀態極佳。(取材自微博)

影星章子怡愛情、事業兩得意，先前現身某酒店門口，被媒體指她腹部微凸，四肢圓潤，有部分網友即猜測她是幸福肥或是有喜；而她日前出席「FIRST青年電影 展」時，只見她腹部平坦，看起來狀態極佳，還蹲地為粉絲簽名，打破懷孕傳聞。

綜合媒體報導，許久不見的章子怡日前以主席身分出席「FIRST青年電影展 」，大會播放9年前的經典作「一代宗師」，讓人重溫她演繹「宮二」的風采。

她感謝「一代宗師」讓她拿下多項影后，「我將自己人生中無比美好的3年奉獻了給這部電影。『一』台詞裡面說，人世間所有的相遇，都是久別重逢，演員和角色之間，人與人之間的相遇都是美好的。」她更鼓勵更多青年人加入電影創作行列：「未來的電影是屬於年輕人，希望能看到年輕人的作品。」

現場章子怡狀態極佳，看起來相當瘦，她會後還留下與觀眾交流，展現親民作風，不只接受粉絲合照，更主動送上擁抱，網友紛紛讚她「這臉部緊緻程度，說是生了兩個孩子的媽媽，誰信啊」、「章子怡狀態真美」、「哪裡像43歲」。

其實，章子怡因凍齡身材引發討論已非第一次，她日前在抖音 曬衝浪影片時，當時身穿衝浪長袖水母衣的章子怡手長、腳長，頂著一張精緻瓜子臉的她，完全看不出是生過兩個孩子的媽。