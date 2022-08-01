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沈騰、馬麗再攜手「獨行月球」3天近10億票房 評價兩極

娛樂新聞組／綜合報導
沈騰（左）和馬麗（右）主演的開心麻花電影「獨行月球」，票房開紅盤。（取材自微博）
沈騰（左）和馬麗（右）主演的開心麻花電影「獨行月球」，票房開紅盤。（取材自微博）

由張吃魚執導、沈騰和馬麗主演的開心麻花電影「獨行月球」，自7月29日上映以來，三天累計票房已將近10億元人民幣（約1.48億美元）。根據貓眼票房預測，該片最終票房或將突破40億元。不過，網路上對該片的評價兩極，豆瓣得分也不停下降。

北京日報報導，作為沈騰、馬麗繼「夏洛特煩惱」後，時隔七年重新搭檔的電影長片，「獨行月球」早在上映前就備受觀眾和業內期待，被寄望是暑期檔「救市之作」。從影片最終呈現的效果看，「沈馬組合」營造的化學反應沒有讓觀眾失望，片中大量開心麻花風格的效果，帶給觀眾不少歡笑。

影片更大的驚喜，在於在科幻類型上的突破。影片改編自南韓漫畫家趙石創作的同名漫畫。片中，人類為抵禦小行星的撞擊，在月球部署了月盾計畫，沒想到隕石提前來襲，全員緊急撤離時，沈騰飾演的維修工「獨孤月」因為意外，錯過了馬麗飾演的領隊「馬藍星」的撤離通知，一個人落在了月球。全片90%以上的鏡頭運用特效，包括：規模龐大的月盾基地、毛髮逼真的金剛鼠、布滿隕石坑的月球表面，以及災難來襲時的隕石雨……種種科幻場景均有著不錯的效果，得到觀眾認可。網友評價，該片重新開啟了「流浪地球」後國產科幻大片之門。

另據搜狐娛樂報導，不過，前期轟炸式好評帶來的高期待，也造成口碑的兩極化，後續可能反應在票房上。

點映階段，「獨行月球」在大眾購票及評分平台淘票票、貓眼的得分均為9.6分，首周末三天後各跌到了9.5分、9.3分。正式上映首日，該片在影迷聚集的豆瓣得分7.3分，首周末三天後跌到了7.0分。

很顯然，隨著更多觀眾走進影院，這部電影的口碑從前期的一邊倒好評轉向了分化。

有人表示在影院度過今年最開心的兩個小時，開心麻花的水平依然在；也有人覺得笑點低俗，根本笑不出來。有人覺得本片有笑有淚，治癒又浪漫；也有人覺得往喜劇裡塞煽情劇情實在尷尬，後半段看睡著。

此外，片商大力宣傳的特效也有不同評價，有人覺得特效逼真，科幻感十足，看得過癮；也有人覺得科幻不硬核，喜劇不純粹，愛情不走心，花大錢支撐鬧劇一場實在沒必要。

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