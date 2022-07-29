成龍當年闖好萊塢不順 堅持自己…自創招式連藍波都抄

成龍大談當年為了打入美國市場，吃了不少苦頭。（取材自Instagram）

香港 動作巨星成龍從影數十年來經典作品無數，不但在華語影壇享負盛名，在國際上也有極高知名度，2016年更獲奧斯卡終身成就獎。日前成龍出席第36屆大眾電影 百花獎開幕式暨百花獎論壇時，大談當年闖蕩好萊塢 的經歷，透露起初並不順利，業界只在乎他的英語發音，而不是武打招式。

香港01報導，成龍為了打入美國市場，特別學了英語，但發展不如預期：「到了外國，人家不是說你這個動作有多好，而是『嘩，你這句對白講對了』。」他還透露，自己套的招並不受青睞，「他們說『你能一拳把人打倒嗎？』美國他們是以演戲為主，後來在美國兩年多沒有發展。」

不過成龍沒有氣餒，依然堅持自己的風格：「我說我不要美國市場，我要我自己的市場。」成龍堅持自己的動作拍法，最後靠著一部「紅番區」（Rumble in the Bronx）打入了美國市場，「到了後面，不是我要進入好萊塢了，是好萊塢需要我，是他們回來請我。」

成龍靠著「紅番區」打入了美國市場。（取材自豆瓣電影）

據報導，成龍還回憶起「藍波」席維斯史特龍（Sylvester Stallone）邀請他到好萊塢參加首映禮，現場上百名武行都向成龍鞠躬。史特龍還將自己收藏的「警察故事」錄影帶給成龍看：「他說當我們沒有動作、想不出橋段的時候，都是看你的錄影帶。我說『真的？』他把那個門一開，全部是我的錄影帶，就覺得我自己堅持我自己走的路，沒有學他們是對的。」

成龍表示，當年香港、甚至中國市場都不受重視，但如今歐美電影人十分注重中國觀眾的喜好：「謝謝所有的觀眾，你令我們中國演員在外有面子，就是因為所有的觀眾到戲院去看戲，令我們『長津湖』有幾十億（票房），他們看見眼都紅了，這個大蛋糕，現在到我們說我分你一點，不是你來分我。」引來全場掌聲。