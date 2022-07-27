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向佐婚外情疑雲 郭碧婷爸忍2天罵女婿：亂來的

記者黃保慧／即時報導
郭碧婷爸爸(右)先前與女兒(左)、向佐(中)一起登上陸綜。(取材自微博)
郭碧婷爸爸(右)先前與女兒(左)、向佐(中)一起登上陸綜。(取材自微博)

郭碧婷與香港娛樂大亨向華強的長子向佐於2019年結婚，日前剛生下第2胎，沒想到21日有中國狗仔爆料，郭碧婷雖還在坐月子，向佐就疑似出軌，事後母親向太立刻憤怒寫長文回擊狗仔，但馬上就默默刪文，郭爸第一時間也力挺女婿，也是隨即刪文；忍了２天，郭爸話鋒一轉忍不住在微博開炮向佐「那個亂來的」。

向太日前一聽到向佐帶喝醉女性進飯店的謠言就趕緊闢謠，說對方只是工作往來的一位姊姊，又向狗仔隔空嗆聲，並表示之後流出的對話也都是假的，要找律師提出告訴，努力幫兒子止血。

而郭碧婷的爸爸在事件爆出時，先是曬出冰品的照片，寫下：「吃冰消消火氣」，被外界認為是否不滿女兒被背叛，讓他隨即澄清並無此事，並嚴正駁斥網友的猜測，「你們可別亂說，人家把媳婦照顧的好好的一點也沒虧待」，但酸民還是在他微博底下酸言酸語，讓他直接清空微博。

不過忍了2天，郭爸今在微博轉發網友意有所指的發文，強調：「我不是你們想的那種人，有做父親的會不護女兒嗎？」事後該網友火速刪文，郭爸更爆氣開罵：「原播（博）主為什麼要刪除我說的話，若要人不知，除非己莫為，是不好讓你們編故事嗎」，在留言處，有網友表示「支持郭爸爸，支持碧婷跟向佐」，郭爸卻說：「我只支持我女兒」，此發言有網友擔心郭爸會因此上熱搜，郭爸則直呼：「上就上吧，我只是說實話，親家是對女兒很好，幹嘛要解讀成我挺那個亂來的」，暗批認了向佐的花邊，讓他不想再力挺女婿。

微博 香港

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