楊紫「金鷹女神」傳搶輸李沁 粉絲互罵矽膠臉、苦相

楊紫已經兩度錯過金鷹女神的寶座。（取材自微博）

第31屆金鷹獎近日將登場，「金鷹女神」也成為網友關注焦點。有網友爆料，本屆金鷹女神可能是女星李沁，因為有人目擊李沁前去試禮服。該消息一出引發熱議，並意外引發女星楊紫的粉絲和李沁的粉絲互罵。

綜合媒體報導，早前有網友曝光金鷹女神候選人名單，包括楊紫、譚松韻、古力娜扎、李沁、Angelababy、江疏影、關曉彤等。其中呼聲最高的人是楊紫、譚松韻、李沁，三人中又以楊紫的名氣、人氣最高。

楊紫近幾年演了許多爆款劇，包括「親愛的、熱愛的」、「香蜜沉沉燼如霜」、「餘生請多指教」等，都創下高收視和高人氣。而且楊紫在2018年和2020年的也曾是金鷹女神人選，但分別輸給迪麗熱巴 、宋茜，外界都預期這次該輪到楊紫了，沒想到如今傳出被李沁「截胡」。

李沁這兩年主演的電視劇熱度也非常高，包括「慶餘年」、「愛上特種兵」、「狼殿下」等，但一直是「劇紅勝過人紅」，李沁本人一直未大火。

網傳李沁是本屆的「金鷹女神」。（取材自微博）

對於傳聞李沁當選金鷹女神，有網友直言，「李沁也挺不錯，至少人家臉蛋是原裝的」。很快有網友質疑，留言是暗指楊紫整型，粉絲氣炸在評論區掀起罵戰，說李沁「苦相」；而李沁的粉絲則反批楊紫「矽膠臉」，不是純天然。

兩年一次的金鷹獎，最具標誌性的就是會選出一名在電視圈有影響力、實力出色的女星作為代言人，成為當屆的「金鷹女神」。由於金鷹節的影響力和含金量，每一屆的金鷹女神也成為了一種榮耀，包括劉亦菲 、王珞丹、劉詩詩 、趙麗穎、唐嫣都曾得過。