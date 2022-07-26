我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本明仁上皇心臟衰竭 送醫緊急治療中

查克柏格3100萬元賣金山豪宅 轉手翻3倍

楊紫「金鷹女神」傳搶輸李沁 粉絲互罵矽膠臉、苦相

娛樂新聞組／綜合報導
楊紫已經兩度錯過金鷹女神的寶座。（取材自微博）
楊紫已經兩度錯過金鷹女神的寶座。（取材自微博）

第31屆金鷹獎近日將登場，「金鷹女神」也成為網友關注焦點。有網友爆料，本屆金鷹女神可能是女星李沁，因為有人目擊李沁前去試禮服。該消息一出引發熱議，並意外引發女星楊紫的粉絲和李沁的粉絲互罵。

綜合媒體報導，早前有網友曝光金鷹女神候選人名單，包括楊紫、譚松韻、古力娜扎、李沁、Angelababy、江疏影、關曉彤等。其中呼聲最高的人是楊紫、譚松韻、李沁，三人中又以楊紫的名氣、人氣最高。

楊紫近幾年演了許多爆款劇，包括「親愛的、熱愛的」、「香蜜沉沉燼如霜」、「餘生請多指教」等，都創下高收視和高人氣。而且楊紫在2018年和2020年的也曾是金鷹女神人選，但分別輸給迪麗熱巴、宋茜，外界都預期這次該輪到楊紫了，沒想到如今傳出被李沁「截胡」。

李沁這兩年主演的電視劇熱度也非常高，包括「慶餘年」、「愛上特種兵」、「狼殿下」等，但一直是「劇紅勝過人紅」，李沁本人一直未大火。

網傳李沁是本屆的「金鷹女神」。（取材自微博）
網傳李沁是本屆的「金鷹女神」。（取材自微博）

對於傳聞李沁當選金鷹女神，有網友直言，「李沁也挺不錯，至少人家臉蛋是原裝的」。很快有網友質疑，留言是暗指楊紫整型，粉絲氣炸在評論區掀起罵戰，說李沁「苦相」；而李沁的粉絲則反批楊紫「矽膠臉」，不是純天然。

兩年一次的金鷹獎，最具標誌性的就是會選出一名在電視圈有影響力、實力出色的女星作為代言人，成為當屆的「金鷹女神」。由於金鷹節的影響力和含金量，每一屆的金鷹女神也成為了一種榮耀，包括劉亦菲、王珞丹、劉詩詩、趙麗穎、唐嫣都曾得過。

劉詩詩 劉亦菲 迪麗熱巴

上一則

楊紫「沉香如屑」恐被禁 剛開播…製片爆出軌同劇女星

下一則

日「白色巨塔」女星69歲癌逝 生前進軍AV界、訂宇宙葬

延伸閱讀

南韓花滑女神金妍兒宣告喜訊 10月與聲樂家男友結婚

南韓花滑女神金妍兒宣告喜訊 10月與聲樂家男友結婚
楊紫被嫌臉腫 「沉香如屑」吐槽不斷

楊紫被嫌臉腫 「沉香如屑」吐槽不斷
凍齡港劇女神嫁富商育有3寶 淡出螢幕20年後 宣布復出

凍齡港劇女神嫁富商育有3寶 淡出螢幕20年後 宣布復出
金鷹女神人選出爐：楊紫大熱 離婚Angelababy疑陪跑

金鷹女神人選出爐：楊紫大熱 離婚Angelababy疑陪跑

熱門新聞

李蒨蓉22日在臉書分享人在美國的近況。（取材自臉書）

美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜

2022-07-23 20:07
車禍現場照。（取材自自爆廢公社）

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

2022-07-22 04:00
有網友拍下周杰倫遭推擠的畫面。(取材自微博、小紅書)

調虎離山失敗 周杰倫「龍袍太亮」慘遭擠進奶茶店

2022-07-20 07:25
向佐(右)與郭碧婷結婚3年，傳出出軌、冷落妻子，迄今未對外回應。圖／摘自微博

向佐疑出軌餘波盪漾 郭碧婷爸曝「不來台內幕」

2022-07-23 09:28
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。（取材自Instagram）

林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我

2022-07-23 04:46
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。（取材自IG）

林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

2022-07-24 07:18

超人氣

更多 >
馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所
馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照

馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照
全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬
紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶

紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶
疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕