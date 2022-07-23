張晨光、鍾漢良再演父子 病危守候重病孫惹哭網友

「今生有你」張晨光(左)、鍾漢良再結父子緣。（圖：中天娛樂台提供）

鍾漢良、李小冉主演電視劇「今生有你」，兩人的虐心戀情令觀眾揪心，飾演拆散兒子感情的張晨光更是引發網友討論；隨劇情進展，孫子出現，他竟還打算搶走監護權，讓觀眾氣得牙癢癢。對於網友反應，張晨光表示：｢那說明這個角色，我完成得還可以，達到了該有的效果，劇情而已，觀眾朋友請不要上升到我本人。｣

「今生有你」劇中，張晨光飾演男主角鍾漢良的父親，希望兒子能聽從父之言、繼承家業，自認拆散兒子的愛情能讓他走上更好的路。其實這是張晨光第二次合作鍾漢良，也再次飾演父子；在訪問中，他大讚鍾漢良演技，｢合作非常愉快，他也很敬業，很喜歡和他飆戲的感受｣。現實生活中，張晨光有兩個兒子，孩子們都大了，父子相處更像朋友，｢他們道理都懂，不需要嚴厲｣。

張晨光(左)在「今生有你」戲中化身「孫子傻瓜」。（圖：中天娛樂台提供）

雖然對兒子嚴格，張晨光劇中對孫子則展現親和一面。劇中，張晨光在醫院遇上李小冉患病的兒子「平平」，覺得平平和兒子小時候很像，驗了DNA 才發現是親孫；他因此變身「孫子傻瓜」，與平平互動相當溫馨，其中一幕，張晨光病危依然到孫子住的加護病房外守候，祖孫情令人動容，不少網友看了鼻酸噴淚。