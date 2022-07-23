我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

查克柏格租過的灣區房子 18年後月租翻倍…逾萬元

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 兇手開17槍 波及15歲少女

張晨光、鍾漢良再演父子 病危守候重病孫惹哭網友

記者陳慧貞／綜合報導
「今生有你」張晨光(左)、鍾漢良再結父子緣。（圖：中天娛樂台提供）
「今生有你」張晨光(左)、鍾漢良再結父子緣。（圖：中天娛樂台提供）

鍾漢良、李小冉主演電視劇「今生有你」，兩人的虐心戀情令觀眾揪心，飾演拆散兒子感情的張晨光更是引發網友討論；隨劇情進展，孫子出現，他竟還打算搶走監護權，讓觀眾氣得牙癢癢。對於網友反應，張晨光表示：｢那說明這個角色，我完成得還可以，達到了該有的效果，劇情而已，觀眾朋友請不要上升到我本人。｣

「今生有你」劇中，張晨光飾演男主角鍾漢良的父親，希望兒子能聽從父之言、繼承家業，自認拆散兒子的愛情能讓他走上更好的路。其實這是張晨光第二次合作鍾漢良，也再次飾演父子；在訪問中，他大讚鍾漢良演技，｢合作非常愉快，他也很敬業，很喜歡和他飆戲的感受｣。現實生活中，張晨光有兩個兒子，孩子們都大了，父子相處更像朋友，｢他們道理都懂，不需要嚴厲｣。

張晨光(左)在「今生有你」戲中化身「孫子傻瓜」。（圖：中天娛樂台提供）
張晨光(左)在「今生有你」戲中化身「孫子傻瓜」。（圖：中天娛樂台提供）

雖然對兒子嚴格，張晨光劇中對孫子則展現親和一面。劇中，張晨光在醫院遇上李小冉患病的兒子「平平」，覺得平平和兒子小時候很像，驗了DNA才發現是親孫；他因此變身「孫子傻瓜」，與平平互動相當溫馨，其中一幕，張晨光病危依然到孫子住的加護病房外守候，祖孫情令人動容，不少網友看了鼻酸噴淚。

DNA

上一則

泰勒絲、喬歐文結婚難 難在要住哪裡

下一則

婚變後首露面宣傳 黃嘉千避談冷暴力

延伸閱讀

內華達越裔女童遭姦殺 警靠1根頭髮DNA偵破40年懸案

內華達越裔女童遭姦殺 警靠1根頭髮DNA偵破40年懸案
靠DNA幫忙…涉山景城30年懸案 科技公司執行長被捕

靠DNA幫忙…涉山景城30年懸案 科技公司執行長被捕
鍾漢良新戲合體李小冉 浴室濕吻默契佳

鍾漢良新戲合體李小冉 浴室濕吻默契佳
南京女大學生謀殺案 被害人男友判死刑

南京女大學生謀殺案 被害人男友判死刑

熱門新聞

車禍現場照。（取材自自爆廢公社）

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

2022-07-22 04:00
白雲。圖／摘自IG

性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」

2022-07-16 10:18
有網友拍下周杰倫遭推擠的畫面。(取材自微博、小紅書)

調虎離山失敗 周杰倫「龍袍太亮」慘遭擠進奶茶店

2022-07-20 07:25
汪小菲與張穎穎。（取材自微博）

汪小菲、張穎穎頻被拍到在一起 狗仔葛斯齊：是真愛

2022-07-17 02:33
華裔女星吳恬敏新書「出糗」(Making a Scene)即將出版，她14日推文寫道，重返社群媒體讓她感覺「有點害怕」，並自曝3年前曾經企圖自殺的往事。美聯社

華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺

2022-07-15 10:42
Angelababy被直擊深夜吃宵夜。（取材自微博）

Angelababy私下長這樣 33歲素顏亂髮模樣曝光

2022-07-15 20:25

超人氣

更多 >
林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上
他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座
天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫

天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫
精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹
中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強