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星二代香港小潤娥「回歸」 和包租公譜祖孫情

記者黃保慧╱綜合報導
林愷鈴被封為「香港小潤娥」。(取材自Instagram)
林愷鈴被封為「香港小潤娥」。(取材自Instagram)

香港七大導演聯手合作執導的「七人樂隊」集合洪金寶、許鞍華、袁和平、杜琪峯等7位不同風格的導演，合奏出一個情懷滿溢的香港故事。由導演袁和平執導90年代的故事「回歸」，邀請包租公元華及新生代女星林愷鈴演出祖孫間的有趣親情。林愷鈴是知名男星林煒和龔慈恩的女兒，清麗的外貌和高挑的身材，被封為「香港小潤娥」。

林愷鈴表示，「要和八爺（袁和平）及元華哥兩超級大前輩合作，壓力真的很大，但兩位大前輩都很平易近人，元華哥在場主動和我說話，讓我可以真當他是自己的爺爺，演出也變得自然。」元華雖然在電影中扮演一個老古板的武痴爺爺，但私下很開朗，在現場不時拿道具把玩秀功夫，逗得現場笑聲不斷。

林愷鈴小時候就跟著爸媽上台灣談話性節目，對螢幕並不陌生，長大後靠著自身的條件和表現，再加上父母的加持，成為被看好潛力的新生代女演員，但也因此樹大招風，7月初傳出烏龍墜樓死訊，林煒看到消息第一時間找不到女兒，急到胃都痛了，忍不住在社群大罵造謠者。

但她很冷靜在Instagram表示自己正在聽音樂，破除謠言，經紀公司也發出聲明表示惡意的中傷極不可取。除了林愷鈴，「七人樂隊」也集合香港許多星二代露臉演出。

潤娥。(取材自Instagram)
潤娥。(取材自Instagram)

香港 導演 社群

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