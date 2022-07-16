和「幸福」較真兒 趙麗穎：拍戲每天都在生氣

趙麗穎在「幸福到萬家」中飾演何幸福。(取材自新京報)

趙麗穎 主演的中國電視劇「幸福到萬家」6月底播出後受到極大關注，這部戲是她第一次參演新農村題材作品，挑戰很大。趙麗穎坦言，最初，她覺得女主角何幸福的性格很不討喜，「可是她說的都是實話，自己一定要把她身上的這種不被大眾所容易理解的性格展現出來。」

新京報報導，在趙麗穎看來，何幸福敢想敢幹，同時也很較真兒，對就是對錯就是錯，所以性格顯得有點倔，讓鄉親們覺得她這個人不通情理，不好惹。「她面對不公的事情，比如在面對鬧婚的時候，沒有退縮或妥協，一直在追尋自己認為的公平公正。」正是何幸福的這種精神頭打動了趙麗穎，「雖然自己很難做到像她這麼有勇氣，我可能也會是那部分妥協的人，但她給我們做了一個榜樣。」趙麗穎認為，生活當中需要像何幸福這樣敢於表達、承擔，有一點較真兒。

何幸福和丈夫王慶來進城。(取材自新京報)

劇中，何幸福是一個已婚並且有孩子的農村婦女，但是她沒有因此就圍著灶台，圍著孩子、家庭轉，她還是去追尋自己的夢想，沒有停下學習的腳步。在趙麗穎看來，一個女人的成長經歷中，婚姻只是一部分，不能作為全部，「我們要積極向上地去生長，去尋找自己的價值，不管是為自己還是為了家。」在自己學到很多東西，變優秀的同時，何幸福也沒有捨棄家庭，而是回歸家庭帶領鄉親共同富裕。在趙麗穎看來，這是一個特別可貴的品質。

「幸福到萬家」劇中的衝突很多，情緒戲也很多，趙麗穎表示，拍戲的時候她記得每天都在生氣，白天演戲的時候在要說法，很生氣；晚上回去復盤一下白天的戲份更生氣；然後再看一看明天要演什麼，又特別生氣。「所以一天之中一直在周而復始地生氣。」此次在劇中開啟「戰鬥模式」，趙麗穎演戲時經常被「氣到不行」，對此她表示，出戲的秘訣就是休息調整，跳脫角色也需要時間。趙麗穎笑言，如果是自己的話，可能真的氣死了。

何幸福懷孕期間，家裡種的大棚突然被拆。(取材自新京報)

「＃幸福老公窩囊＃」的詞條一度衝上熱搜，對於劇中的和「王慶來」的婚姻關係，在趙麗穎看來，何幸福不是傳統認知上爽感的角色，她很接地氣，「她做出的改變，不一定非得說是以離婚這樣一個極端的方式去處理，她的處理方式就是不光要自己進步，還可以帶動身邊的人一起進步。最後何幸福實現了自己的一個理想，也讓全村人都過上了這種富裕的生活。」